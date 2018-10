Ravensburg: „Aufstehen gegen rechte Hetze!“

Nicht erst seit Chemnitz berüchtigte „besorgte Bürger“ und AfD-Anhänger wollen am kommenden Montag in Ravensburg eine Demo „gegen die gescheiterte Flüchtlingspolitik“ veranstalten. Anlass ist ein Vorfall Ende September, bei dem ein psychisch kranker Mann aus Afghanistan auf dem Marienplatz drei Menschen mit einem Messer verletzt hatte, darunter zwei syrische Geflüchtete. Gegen den Versuch, die Gewalttat eines nach Medienberich­ten schuldunfähigen Kranken für fremdenfeindliche Hetze auszuschlachten, mobilisiert ein lokales Bündnis aus AktivistInnen, Gewerkschaften, Parteien und Friedensorganisationen zu einer Protestkundgebung. Der Aufruf von „Oberschwaben ist bunt“ im Wortlaut.

Tausende Menschen zogen durch Chemnitz, missbrauchten einen sinnlosen Mord für ihre Zwecke und jagten Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Es ging ihnen nicht darum zu trauern, sondern ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Die gleiche Instrumentalisierung einer schrecklichen Tat wiederholt sich nun auch in Ravensburg. So genannte „Besorgte Bürger“, und auch Anhänger der AfD, planen auf dem Ravensburger Marienplatz für den 15.10.2018 eine „Montagsdemo gegen die gescheiterte Flüchtlingspolitik“. Nachdem die besorgten Bürger es zuvor offensichtlich nicht gebacken bekommen haben eine Mahnwache zu organisieren, versuchen sie es nun in einem neuen Anlauf am 15.10.2018.

Wir sind dort nicht um irgendein Festival oder eine Party zu feiern, sondern um uns mit all den Menschen solidarisch zu zeigen, die sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gegen Hetze und Instrumentalisierung von Straftaten für politische Stimmungsmache stellen. Um unsere Abscheu darüber auszudrücken, dass Menschen so eine Tat instrumentalisieren, um ihren Rassismus freien Lauf zu lassen. Um zu zeigen, dass wir es wichtig finden, sich klar und deutlich gegen diesen Rechtsruck in den Parlamenten und auf der Straße zu positionieren!

Rassisten darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen. Wir freuen uns, wenn noch viel mehr Menschen ihr Herz fassen und auf die Straße gehen und jene unterstützen, die sich dem Hass immer wieder in den Weg stellen. All den Menschen, die von Neonazis angegriffen wurden und die für Werte wie Toleranz, Respekt und Menschlichkeit einstehen, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Wir werden bis Montag hier immer wieder Infos aktualisieren.

Wir sind mehr. Alle nach Ravensburg! Zusammen!

#wirsindmehr

Montag, 15.10., 18.30 Uhr, Ravensburg, Marienplatz.