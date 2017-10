Alte Bekannte: Michael Lünstroth schreibt in der aktuellen Kontext-Ausgabe über das Wahlergebnis in Singen und die AfD. Außerdem: Wie Leni und Luisa die SPD-Wunden lecken und welche Rentner mit Rezzo den 70igsten feiern.

„So nicht“ reicht nicht: Ein Oberbürgermeister als Visionär. Das ist so selten, dass Peter Kurz zu Wort kommen muss. Der Mannheimer Sozialdemokrat sagt, gegen den erstarkenden Populismus seien Umverteilung und mehr europäische Solidarität eine Antwort. Allein die Abgrenzung von der Schröderschen Agenda-Politik sei jedoch nicht genug. Zum Beitrag …

Hurra, wir leben noch! Als starkes Team wollten sie groß rauskommen. Jetzt müssen Leni Breymaier und ihre Generalsekretärin Luisa Boos erst einmal die Scherben zusammenkehren und kitten, was in der SPD noch zu kitten ist. Zum Beitrag …

Ratlos in Singen: In einigen Singener Stimmbezirken hat jeder Vierte AfD gewählt. Im reichen Süden, in einer klassischen Arbeiterstadt ohne große wirtschaftliche Sorgen. Wie konnte das passieren? Zum Beitrag …

Mehr Kreuze braucht das Land: Das Bundestagswahlrecht gehört reformiert, meint unser Autor. Denn dass den Wahlberechtigten nur eine einzige Zweitstimme zusteht, hält er für antiquiert. Präzisere Optionen bei der Stimmenvergabe, und damit eine Belebung der Demokratie, seien leicht machbar. Zum Beitrag …

Für Rasse und Nation: Von Schwäbisch Hall aus treibt ein Ku-Klux-Klan-Ableger sein Unwesen, der – offiziell – bisher nicht bekannt war. Sein Europachef präsentierte als Zeuge im NSU-Ausschuss sein krudes Weltbild. Zum Beitrag …

Rezzo und die Rentner: Rezzo Schlauch lädt die S-Klasse zur großen Geburtstagssause, Verdi lädt Rentner zu Kaffee und Kuchen. Wer Gast bei beiden ist, sieht, wie gespalten die Gesellschaft ist. Zum Beitrag …

Fair gedreht: Blackout, totaler Stromausfall, die ganze Stadt versinkt in Chaos und Anarchie, denn die letzten Lebensmittel der Menschheit stecken in elektronischen Snackautomaten fest … Sollte es mal so weit kommen, empfiehlt sich ein Besuch im Umweltministerium. Denn da steht ein Fair-o-mat, der tut ganz ohne Strom. Zum Beitrag …

Expertin für gespaltene Seelen: Schauspieler haben es in Deutschland schwer, farbige Schauspieler schwerer. Vielfach hängen Intendanten, Regisseure und Caster einem überholten Gesellschaftsbild an und besetzen auch so. Was Theater und Film dabei verloren geht, beweist Larissa Aimée Breidbach nicht nur in Mannheim. Zum Beitrag …

Rosenkranz mit Blockflöten: Der Wetterer über Sozis im Vatikan, sozialistische Steigbügelhalter in den Medien und die Frage, warum das hohe C der CDU nicht mal ähnlich auf seinen Gehalt abgeklopft wird wie das kleine S bei der SPD. Zum Beitrag …

Das Gedenken sichtbar machen: Ein Deserteursdenkmal, das seit 2007 am Stuttgarter Theaterhaus steht, soll in die Innenstadt umziehen. So will es eine parteiübergreifende Initiative. Lange Zeit fand das Gedenken nur an wenig sichtbaren, abgelegenen Orten statt. Das soll sich nun ändern. Zum Beitrag …

MM/hpk