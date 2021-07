Radtour in Konstanz informiert über Leerstand

(Red.) Trotz des Zweckentfremdungsverbotes stehen in Konstanz weiterhin viele Häuser und Wohnungen leer, zum Teil seit langen Jahren. Und das, obwohl viele Menschen eine halbwegs bezahlbare Wohnung suchen – meist erfolglos. Nun hat sich eine Initiative gegründet, die noch im Juli per Fahrrad einige leerstehende Immobilien im Stadtgebiet anradeln wird. Eine Liste infrage kommender Objekte gibt es zwar schon, aber wer Kenntnis hat über Leerstand, möge sich bitte an die Redaktion wenden: info@seemoz.de. Alle Informationen werden natürlich vertraulich behandelt.