RadChecks: Kostenlos im Herosépark

Auch in diesem Jahr haben Konstanzer Radfahrerinnen und Radfahrer über den RadCheck der Radkultur Baden-Württemberg die Möglichkeit, ihre Räder von ausgebildetem Fachpersonal kostenlos durchchecken zu lassen. Sie finden bis November am 22. des jeweiligen Monats im Herosépark statt. Der nächste Check für lau ist am Mittwoch, dem 22.3., Termin vormerken!

Start war in diesem Jahr am Mittwoch, 22. Februar, wie gewohnt von 11 bis 17 Uhr. Beim RadCheck stehen sicherheitsrelevante Bauteile wie Bremsen, Licht und Klingel im Vordergrund. Kleinere Mängel werden sofort behoben, dazu gehört: Bremsen einstellen, Lichtanlage überprüfen, Reifen aufpumpen, Fahrradhelm auf richtigen Sitz prüfen, Reflektoren anbringen, Kette ölen und vieles mehr. Für größere Reparaturen wird an die Fachwerkstätten verwiesen. Zudem gibt es Tipps für die regelmäßige Instandhaltung und viele Infos rund ums Radfahren.

Das Angebot der RadChecks finanziert die Stadt Konstanz ab diesem Jahr überwiegend aus Eigenmitteln. Die RadChecks gelten als wichtiger Baustein der Konstanzer Verkehrssicherheitsarbeit: RadfahrerInnen werden darin unterstützt, mit verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs zu sein und damit Unfallgefahren für sich und andere zu reduzieren.

Text: Medienmitteilung

Symbolbild: Pixabay