„Querdenken“ ante portas: Das Demo-Wochenende im Überblick

(red) Das verspricht kein Wochenausklang wie jeder andere zu werden in Konstanz. Insgesamt 29 politische Versammlungen sind laut Ordnungsbehörde für den 3. und 4. Oktober im Stadtgebiet angemeldet. Auslöser der Demo-Inflation ist der seit Anfang September bundesweit beworbene Aufmarsch von „Querdenken“-Gruppen. Die von von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen dominierten Zusammenschlüsse bieten regelmäßig Reichsbürgern, Rassisten und Rechtsradikalen eine Plattform, wie zuletzt in Berlin. Gegen den rechtsoffenen Aufzug hat sich in der Stadt breiter Widerstand formiert. Gleich zwei Bündnisse, die ein breites demokratisches bis linkes Spektrum vereinen, rufen am Samstag und Sonntag zu Kundgebungen, Versammlungen und Demonstrationen gegen die „Querdenker“ auf. Wir bringen Sie auf den Stand der Dinge.

Im Folgenden die Pressemitteilungen und Aufrufe der beiden Bündnisse zu den von ihnen geplanten Aktionen sowie eine Pressemitteilung der Stadt und des Polizeipräsidiums Konstanz zum Thema.

Bündnis „Spread Love Not Corona – Solidarisch durch die Krise“

In den vergangenen Wochen hat sich in Konstanz ein breites Bündnis formiert, das sich gemeinsam für Demokratie und Vernunft und gegen Diskriminierung und Verschwörungsmythen positioniert.

Am 03. und 04. Oktober mobilisieren die sogenannten „Querdenker“, eine Gruppe von Coronaleugner*innen, die bereits durch Zusammenarbeit mit Rassist*innen und Antisemit*innen in Erscheinung getreten sind, nach Konstanz. Unter dem Motto „Spread Love, not Corona – Solidarisch durch die Krise“ stellt sich ein breites regionales Bündnis den „Querdenkern“ entgegen. Um der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben und auch ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und antisemitische Verschwörungsideologien zu setzen, laden wir herzlich ein, bei unseren Demonstrationen und Kundgebungen teilzunehmen. Wir achten auf ausreichend Sicherheitsabstand und demonstrieren mit Maske.

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die geplanten Veranstaltungen, zu denen auch prominente externe Redner*innen erwartet werden, so der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Dr. Michael Blume und der Landesbischof der evangelischen Landeskirche Prof. Jochen Cornelius-Bundschuh. Da sich einzelne Details oder Zeiten kurzfristig ändern könnten, empfehlen wir, die Termine auf unserer Website slnc-konstanz.de zu überprüfen.

Samstag, 03.10.2020

10:30 – 14:00 Uhr: „Freiheit und Verantwortung. Konstanzer Bündnis gegen „Querdenker“ und Rechtsextremist*innen“, Kundgebung im Stadtgarten, ab 12:30 Uhr Fahrrad-Demonstration Richtung Hörnle und zurück zur Seestraße

12:00 – 16:00 Uhr: Kundgebung und Demonstration von Klein-Venedig bis zum Stadtgarten und zurück mit abschließender Kundgebung

ab 13:30 Uhr: „Linke für Völkerfreundschaft – Antisemitismus die Stirn bieten“ Kundgebung auf der Marktstätte

14:00 – 18:00 Uhr: „Konstanz solidarisch in der Coronakrise“, Demonstration von der Seestraße (Rheinbrücke) bis zum Klinikpark

14:00– 16:30 Uhr: „Freiheit und Verantwortung“, Demonstration vom Stadtgarten durch die Altstadt mit Kundgebung am Münsterplatz ab 15:30

16:00 – 20:00 Uhr: „Demonstrieren mit Verstand und Maske“, Kundgebung und ab 17:00 Uhr Demonstration von Klein-Venedig bis zum Stadtgarten und zurück

Sonntag, 04.10.2020

10:00 – 18:00 Uhr: „Querdenken? Nein Danke!“, Kundgebung in Klein-Venedig

13:30 Uhr: „Linke für Völkerverständigung“, Kundgebung auf der Marktstätte

15:00 – 18:00 Uhr: „Konstanz solidarisch in der Corona-Krise“, Demonstration vom Herosé-Park zum Stadtgarten

Bündnis „Welcome to Paradise – Aktionstage gegen Corona-Schwurbler*innen“

Als am 29.08.2020 Verschwörungsideolog*innen, Esoteriker*innen und Coronaleugner*innen von “Querdenken” in Berlin offen mit Rechtsradikalen, Rassist*innen und Antisemit*innen aufmarschierten, und dabei versuchten, den Reichtstag zu stürmen, zeigte sich das reaktionäre Potential dieser Bewegung. Auch für die Konstanzer “Querdenken”-Bewegung hat der Schulterschluss mit Rechts bereits stattgefunden, was sich nicht nur an der Teilnahme der Demo in Berlin festmachen lässt, sondern auch auf den geteilten Inhalten ihrer Seiten, welche unter anderem Artikel des rechtsradikalen Magazins COMPACT umfassen.

Nun mobilisiert “Querdenken” mit einer sog. “Menschenkette für den Frieden” und einer angemeldeten Großdemonstration mit 4500 Teilnehmer*innen nach Konstanz. Sie erhoffen sich dadurch weitere Aufmerksamkeit um mehr politische Relevanz zu erhaschen. In Anbetracht dessen, welche schwer reaktionären politischen Gruppen und offen Rechtsradikale auf diesen Veranstaltungen ungestört teilnehmen können, muss es auch in der Provinzstadt klare antifaschistische Intervention geben.

Stellen wir uns ihnen in den Weg und zeigen ihnen, dass “Querdenken” und ihre Anhängsel weder in Konstanz noch sonst wo erwünscht sind: Machen wir ihren Besuch zum Desaster!

Samstag, 03.10.2020

16:00 Uhr Auftakt-Kundgebung Bahnhofplatz

20:00 Uhr Küfa Chérisystraße, danach Infoabend im Contrast

Sonntag, 04.10.2020

09:00 Uhr Aktionstag Bahnhofplatz

Beachtet aktuelle Infos unter welcometoparadise.noblogs.org

Für Schlafplätze und Infos anfragen unter: WelcomeToParadise@riseup.net (auch verschlüsselt möglich)