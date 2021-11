Prozess gegen „Grafi10“-BesetzerInnen

(hr) Im Sommer 2020 besetzten AktivistInnen das seit langer Zeit leerstehende Haus in der Markgrafenstraße 10, um damit gegen den Wohnraumleerstand in Konstanz zu protestieren. Nach knapp einer Woche rückte ein gewaltiges Polizeiaufgebot an und räumte das Anwesen. Nun stehen mehrere der damaligen BesetzerInnen wegen Hausfriedensbruch vor Gericht. Sie hoffen auf Unterstützung und würden sich freuen, wenn möglichst viele vor Ort wären.

Wann? Montag, 29.11., 10 Uhr

Wo? Amtsgericht Konstanz, Untere Laube 12

Außerdem: Ein Prozess kostet Geld. Deswegen sind auch Spenden willkommen, um die Verfahrenskosten zu begleichen. Wer helfen will, überweise hurtig an: Die Falken – IBAN DE 6509 291 0000 226651 608 Verwendungszweck: Grafi