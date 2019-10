Protest gegen Horrormieten in Konstanz

„Wir haben zu wenig wirksame Mittel gegen Mietwucher in Konstanz“, ärgert sich der Vorsitzende des Mieterbunds Bodensee, Herbert Weber. „Doch die Politik in Berlin lässt uns mit dem Problem allein.“ Immer wieder machen MieterInnen den Mieterbund auf massiv überhöhte Wohnungsangebote aufmerksam. Einer der Höchstwerte 2019 lag bei 26,21 Euro Warmmiete pro Quadratmeter in Petershausen. Ein Appartement im Paradies sucht derzeit für einen Preis von 22,08 Euro einen Mieter.

Der Mieterbund Bodensee hat den CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung jetzt um politische Unterstützung im Kampf gegen den Mietwucher gebeten. Hintergrund ist das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Mietrechts. Dort sollte nach den Plänen des Bundesjustizministeriums auch die Strafbestimmungen bei Mietpreisüberhöhung geändert werden.

Diese sind nämlich ein „stumpfes Schwert“ berichtet Mieterbund-Sprecher Winfried Kropp. Denn aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs müssen Mieter mittlerweile beweisen, dass Eigentümer trotz eindeutig überhöhter Mietforderungen die Mangellage am Wohnungsmarkt ausgenutzt haben. „Das ist nicht zu schaffen, daher zeigen wir Mietpreisüberhöhung wegen mangelnden Erfolgsaussichten gar nicht mehr an.“ Für den Mieterbund waren die Regierungsvorschläge ein maßvoller und gangbarer Vorschlag: Anstelle einer Strafvorschrift würde eine Mietpreisüberhöhung zivilrechtlich verboten und Mieter hätten einen Anspruch auf Rückforderung der zu viel gezahlten Miete. Unzulässig wären nach diesen Vorstellungen Mieten, die 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Auch der Dachverband der baden-württembergischen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (vbw) habe sich dieser Forderung angeschlossen, berichtet Kropp.

Der Mieterbund beklagt gegenüber Andreas Jung, dass viele Maßnahmen gegen extrem steigende Mieten oder Mietwucher am Widerstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion scheitern. Dies sei allerdings ein schwerer Fehler: Wer öffentlich-rechtliche Maßnahmen wie einen Mietendeckel vermeiden wolle, müsse wirksam etwas gegen die rasanten Preissteigerungen unternehmen, appelliert der Verband. Nötig sei nicht nur die Neuregelung bei Mietwucher. In Städten wie Konstanz mit hoher Wohnungsnot müsse die Mieterhöhungsspielräume stärker beschränkt werden. Zehn Prozent Mieterhöhung in fünf Jahren sind genug, meinen die Vertreter des Mieterbunds.

MM/hr

Bild: MdB Jung (links) 2018 mit Mieterbund-Vorsitzendem Weber (Mitte) vor einem Vonovia-Gebäude in der Schwaketenstraße (Foto: Mieterbund Bodensee)