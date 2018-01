Prominenz bei Neujahrstreffs

Traditionell laden Konstanzer Parteien am Jahresanfang zu Neujahrsempfängen ein und schmücken sich dabei mit prominenten Gästen. Am kommenden Wochenende sind SPD und Grüne dran, nachdem die Linke ihren Start ins neue Jahr bereits in der vorigen Woche feierte. Dazu kommen am Samstag und Sonntag Minister und Abgeordnete von gar nicht soweit her nach Konstanz.

SPD: Am Tag vor dem SPD-Sonderparteitag in Bonn, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden wird, lädt die Konstanzer SPD zu ihrem diesjähringen Neujahrestreff ein. Zu Gast ist der Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner. Die öffentliche Veranstaltung findet am Samstag, 20. Januar, um 15 Uhr im Archäologischen Landesmuseum (Benediktinerplatz 5, Refektorium) statt.

Der 45jährige Rechtsanwalt Johannes Fechner (Foto links) aus Emmendingen gehört seit 2013 dem Deutschen Bundestag an. In der letzten Amtsperiode war er rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. An Stelle einer Neujahresrede wird Fechner über das Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen SPD und der Union berichten.

Grüne und FGL: Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen und die Freie Grüne Liste Konstanz laden gemeinsam zu ihrem Neujahrsempfang im Konstanzer Konzil ein. Als Hauptredner wurde Landesverkehrsminister Winne Hermann (Foto rechts) gewonnen. „Winne wird auf die aktuellen Herausforderungen der Verkehrspolitik eingehen und dabei sicherlich Themen wie Stuttgart 21, Tempolimit, Verbesserungen im regionalen Bahnverkehr und andere ansprechen“, freut sich Martin Schmeding, Kreisvorstand und Pressesprecher des Kreisverbandes.

Neben Minister Hermann wird die Konstanzer Landtagsabgeordnete Neşe Erikli aus dem Landtag berichten und Schwerpunkte ihrer Arbeit skizzieren. Neben Neşe Erikli und Winne Hermann tritt der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel auf. „Matthias Gastel ist Betreuungsabgeordneter für den Kreisverband Konstanz und damit unser direkter Ansprechpartner in Berlin“, erklärt Schmeding. „Er war in der vergangenen Periode bahnpolitischer Sprecher und hat daher auch thematisch einen wichtigen Bezug zu uns“.

Der Neujahrsempfang beginnt am Sonntag, 21. Januar, um 14 Uhr im Konstanzer Konzil. Einlass ist ab 13.30 Uhr; der Empfang wird vom Sprecher der Konstanzer FGL-Gemeinderatsfraktion, Stephan Kühnle, moderiert.

MM/hpk