Politischer Jahresauftakt der Konstanzer Linken

Der Wahlkampf beginnt – auch im Landkreis Konstanz. Den Anfang macht die Linke, deren Kreisverband schon jetzt Mitglieder und Interessierte zum Neujahrsempfang der Partei am 11. Januar in den Versamm­lungs­raum der „Neuen Arbeit“ in der Konstanzer Chérisy einlädt. Neben dem örtlichen Kandidaten Simon Pschorr kommt auch ein Bundestagsabgeordneter der Linken aus Reutlingen zu Wort.

Als Gast begrüßt die Kreisorganisation dazu den LINKE-Bundestagsabgeordneten Richard Pitterle aus Reutlingen (linkes Foto). Der 57-jährige Rechtsanwalt ist gegenwärtig unter anderem Obmann im parlamentarischen CumEx-Untersuchungsausschuss, der die Verstrickung von Bundesregierung und Finanzbehörden in dubiose Aktiengeschäfte von Banken untersucht, mit denen Steuern in Milliardenhöhe hinterzogen wurden. Pitterle, der sich erneut um ein Bundestagsmandat bewirbt, wird sich in seinem Vortrag mit Fragen der Renten- und Steuerpolitik beschäftigen.

Zu den weiteren Rednern des Abends gehört zudem Simon Pschorr (24), der für die Linkspartei im Wahlkreis Konstanz zur Bundestagswahl antritt. Der Jurist will beim politischen Jahresauftakt der Kreispartei über seine Wahlkampfziele und die Aufgaben der regionalen Linken sprechen.

MM

Neujahrsempfang 2017

mit Richard Pitterle, MdB DIE LINKE, Simon Pschorr, Wahlkreiskandidat Konstanz

Mittwoch, 11.1. 2017, 20.30 Uhr, Versammlungsraum „Neue Arbeit Konstanz GmbH“

(Schürmann-Horster-Weg 3, Konstanz)