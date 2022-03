Podiumsdiskussion an der Uni zum Krieg in der Ukraine

Am Montag, 7.3., gibt es eine Podiumsdiskussion an der Universität Konstanz, die für Nicht-Uniangehörige auf Youtube übertragen wird, zum Thema „Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen“ zur Einordnung und zu den Perspektiven der Ereignisse in Osteuropa.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine wirft Fragen nach dem politischen Hintergrund und den Folgen des Krieges auf. Die Universität Konstanz möchte mit ihrer wissenschaftlichen Expertise zur Aufklärung beitragen. Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine organisieren Fachbereich und Fachschaft Politik- und Verwaltungswissenschaft in Kooperation mit dem Rektorat und dem International Office der Universität eine Podiumsdiskussion, in der die Teilnehmenden nach kurzen Inputreferaten Fragen aus dem Publikum beantworten werden.

Am Montag, 7. März 2022, analysieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter der Überschrift „Krieg in der Ukraine. Einordnung und Perspektiven“ unterschiedliche Perspektiven zum Angriffskrieg, der nach dem UN-Generalsekretär unermessliches menschliches Leid über die Zivilbevölkerung der Ukraine gebracht hat und zu einem radikalen Kurswechsel in der westlichen Sicherheitspolitik geführt hat. Die Veranstaltung, die von Universitätsmitgliedern im Audimax in Präsenz und ansonsten auch auf dem Youtube-Kanal der Universität unter https://youtu.be/x0lk8DFcx3c verfolgt werden kann, beginnt um 17 Uhr mit einem Grußwort von Prof. Dr. Dorothea Debus, Prorektorin für Internationales, Gleichstellung und Diversity. Abschließend spricht Rektorin Prof. Dr. Katharina Holzinger.

An der Podiumsdiskussion werden teilnehmen:

Dr. Anna Vollert, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, die in Konstanz mit einer Arbeit zur europäischen Integration promoviert wurde und aus der Ukraine stammt.

Prof. Dr. Gerald Schneider, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, Professor für Internationale Politik, der unter anderem zu den Themen Kriegsursachen sowie wirtschaftliche Sanktionen forscht.

Prof. Dr. Rainer Lindner, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums, der in der Arbeitsgruppe für Osteuropäische Geschichte eine außerplanmäßige Professur innehat.

Prof. Dr. Dirk Leuffen, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, Professor für Internationale Politik, der schwerpunktmäßig zur zunehmenden Verflechtung von internationaler Politik und Innenpolitik forscht.

Juniorprofessor Dr. Michael Dobbins, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, der in der Arbeitsgruppe für Vergleichende politische Ökonomie zu Transformationsprozessen in Mittel- und Osteuropa forscht.

