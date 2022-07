Open-Air-Konzert mit Hymnen an die Nacht

Bereits zum zweiten Mal ist die SWP am Freitag, 15. Juli, zu Gast auf der Open-Air-Bühne des Stadttheaters Konstanz. Vor der stimmungsvollen Kulisse des Konstanzer Münster gibt es ein Programm zu hören, das den verschiedensten musikalischen Aspekten des Nächtlichen und Träumerischen huldigt.

Die Nacht ist anders als der Tag. Sie ist Zauber, Traum und Poesie. Aber sie ist auch Schrecken, Angst und Spuk. Die Nacht ist das Früheste. Aus ihrem Chaos entsteht die Welt. Die Nacht bringt den Schlaf. Doch es gibt auch die Ruhelosen, die Nachtschwärmer und Schlafwandler, die Verliebten, die Verzweifelten und die Verbrecher. Sie alle sind nächtlich auf der Suche. Nach Liebe oder Leidenschaft, Rausch oder Reichtum, Trost oder Vergessen – oder nach sich selbst.

Der Tag hat Zahl und Zeit, die Nacht aber ist zeitlos und unberechenbar. Der Tag gehört dem Rationalen und dem Nützlichkeitsdenken, die Nacht aber gehört dem Geheimnis. In der Dunkelheit scheinen alle Dinge miteinander verwoben, verkettet, vernetzt. In der Nacht kehren die Märchen zurück, in der Nacht können Tiere und Puppen sprechen … Nicht umsonst war die Nacht schließlich die Lieblingstageszeit der Romantiker bei ihrer Suche nach dem Absoluten und Unendlichen …

Wie heißt es doch in der „Hymne an die Nacht“, die Friedrich von Matthisson dichtete und Beethoven vertonte?

Heil’ge Nacht, o gieße du

Himmelsfrieden in dies Herz!

Bring dem armen Pilger Ruh,

Holde Labung seinem Schmerz!

Hell schon erglüh’n die Sterne,

Grüßen aus blauer Ferne:

Möchte zu euch so gerne

Flieh’n himmelwärts!

Das Programm dieses langsam in die Nacht übergehenden Abends umfasst Musik von Felix Mendelsohn Bartholdy, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Antonín Dvořák, Richard Strauss, Modest Mussorgsky, Engelbert Humperdinck, Paul Dukas, Johann Strauss (Sohn) und vielen mehr. Zu Gast ist die Sopranistin Valda Wilson, es moderiert Insa Pijanka, und das Orchester leitet Sebastian Schwab.

Konzert: Hymnen der Nacht

Wo: Open-Air-Bühne Münsterplatz, 78462 Konstanz

Wann: Freitag, 15.07.2022 um 20 Uhr [nicht wie ursprünglich angekündigt um 19.00 Uhr!]

Karten: 39-45 Euro. Sie sind im Kulturkiosk des Stadttheaters Konstanz (Tel. 07531 900-2150), bei der Südwestdeutschen Philharmonie (9.00 Uhr bis 12.30 Uhr) und bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof sowie allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch im Internet gekauft und per print@home ausgedruckt werden.

