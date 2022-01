Online-Demo gegen „Montagsspaziergänge“ in Singen

Rund 600 Demonstrierende haben laut Polizeiangaben am vergangenen Montag an dem abendlichen „Spaziergang“ durch Singens Innenstadt teilgenommen. Beim ersten Protestzug kurz vor Weihnachten waren es „nur“ 200. Eine Entwicklung, deren Zahlen alarmierend sind und in den letzten Jahren bei keiner anderen – ganz gleich mit welcher Zielrichtung –angemeldeten und damit demokratisch legitimierten Protestaktion in der Stadt am Hohentwiel erreicht wurde. Jetzt will man das Feld nicht weiter schweigend den Montagsspaziergängern überlassen.

Auf Initiative von Hans-Peter Storz (SPD), Landtagsabgeordneter und Gemeinderat, hat „Singen solidarisch“ – ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats der Stadt Singen, Vertreterinnen und Vertretern von Kirchen, sozialen Organisationen aus Singen und dem Hegau – einen digitalen Aufruf gestartet: Wer mitmachen wolle, möge sich in eine Liste eintragen und so deutlich machen, dass eine große gesellschaftliche Mehrheit das Feld nicht den „Spaziergängern“ überlassen möchte, so die Intention des Bündnisses. Um die Polizeikräfte nicht mit einer zusätzlichen Demonstration durch die Stadt zu belasten, habe man sich für diese Online-Aktion entschieden. Zum Aufruf geht es hier.

Text: UP

Bild: H. Reile