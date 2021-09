„#offengeht – Interkulturelle Woche 2021“: Unter diesem Motto wollen Konstanz und Kreuzlingen „offen für Begegnungen, neue Erfahrungen und Perspektiven“ sein und zwei Wochen lang Vielfalt und Zusammenhalt leben. Die Grenzstädte richten auch in diesem Jahr die Interkulturelle Woche gemeinsam aus. Seit über dreißig Jahren gibt es diese Veranstaltung, die heuer ein buntes und umfangreiches Programm bietet – zum Beispiel Lesungen, Diskussionsabende, Filme, Konzerte, Kunstausstellungen und Kulinarisches.

Trotz Corona-bedingter Herausforderungen organisieren viele Vereine, Initiativen und Engagierte der Städte Konstanz und Kreuzlingen rund zwanzig interessante Veranstaltungen. Zum Auftakt findet am 25. September im Konzil eine ganztägige Veranstaltung statt, bei der ein vielfältiges Kultur- und Musik-Programm dargeboten wird. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung steht zudem eine Diskussion mit Konstanzer Frauen zum Thema „Konstanz: bunt, weiblich, international“. Weitere Highlights sind zum Beispiel die Ausstellung des iranischen Künstlers Reza Ghanei, die interkulturelle kulinarische Reise „Afrika trifft Orient“, das Erzählkonzert „1001 Nacht“ und eine nordamerikanische indigene Musikvideo-Matinee.

Anzeige

2021 jährt sich der Beitritt Deutschlands zur Genfer Flüchtlingskonvention zum siebzigsten Mal, bis heute bekennt es sich zum Abkommen. Was das angesichts der Situation auf dem Mittelmeer, wo unzählige Menschen die Flucht mit ihrem Leben bezahlen, und den schlimmen Zuständen in den griechischen Lagern und libyschen Asylgefängnissen bedeutet, wird in der Veranstaltung der Konstanzer Seebrücke beleuchtet. Am 30. September veranstaltet sie ein moderiertes Gespräch mit einem geretteten Geflüchteten, der inzwischen Schutz im Landkreis Konstanz gefunden hat, und mit einem Crewmitglied des zivilen Rettungsschiffs „Alan Kurdi“.

Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen muss mit Zugangseinschränkungen zu den Veranstaltungen und gegebenenfalls mit kurzfristigen Absagen gerechnet werden. Nähere Infos dazu und zum Programm gibt es hier.

MM/ans (Bild: Stadt Konstanz)