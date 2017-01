Offener Brief an die Schwarz-Außenwerbung GmbH

Simon Heisler wird offensiv: In einem Offenen Brief an die Schwarz-Außenwerbung GmbH wundert er sich über die Geschäfts­freunde des Konstanzer Traditions­unter­nehmens und stellt einige Fragen, die nicht nur ihn umtreiben – immerhin zählt die Schwarz GmbH zum Gesellschafter-Kreis des stadteigenen Stadtmarketings (wie übrigens auch der Südkurier) und trägt damit ein Stück öffentlicher Verantwortung. Oder doch nicht? Heislers Offener Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte SCHWARZ-Außenwerbung GmbH,

Sehr geehrter Herr Christoph Schwarz,

„Außenwerbung trifft. Jeden. Immer. Vielfältig. Etc.“ – Diese Botschaften des Fachverbandes Außenwerbung haben wir in den letzten Jahren immer wieder auf Plakaten gelesen, die auf den von Ihnen betriebenen Tafeln prangten. Und es stimmt – Außenwerbung ist präsent, sie ist Teil des Stadtbildes und wir als Werbeempfänger können sie nicht einfach so ausblenden, überblättern oder weg-zappen wie wir das bei anderen Medien zu tun pflegen, wenn uns die Werbebotschaft einerlei oder zuwider ist.

Und mit umso mehr Wucht hat es mich getroffen, als ich im Dezember die Radolfzeller Straße stadteinwärts fuhr und an der Kreuzung Riedstraße auf einer Ihrer Tafeln Werbung des Kopp Verlags für ein Buch von Udo Ulfkotte sehen musste.

Ein kurzer Blick auf die Website des Verlags, die auf dem Plakat abgedruckt ist, macht einem recht schnell klar, wessen Botschaft Sie plakatieren. Dort wird der Bürgerkrieg heraufbeschworen, gegen Migranten gehetzt und nebenbei wird die Überlebensausrüstung für den „Tag X“ verkauft. Der Verlag wird vom Verfassungsschutz beobachtet und das Innenministerium Baden-Württemberg bestätigt, dass von Kopp rechtsextreme Autoren verlegt werden. Aber ich denke nicht, dass ich Ihnen erklären muss, wer dieser Verlag ist. Ich gehe davon aus, dass Sie sich im Vorfeld einer Werbekampagne mit Ihrem potentiellen Kunden beschäftigen.

Die Meinungs- und Pressefreiheit schützt die Aussagen des Verlages und seiner Autoren, so lange diese nicht strafrechtlich relevant sind und das ist absolut richtig so. Daraus leitet sich selbstverständlich ab, dass dieser Verlag werben darf. Allerdings genießen wir in Deutschland noch eine weitere Freiheit – die Vertragsfreiheit. Das bedeutet, dass Sie als Gewerbetreibender die Freiheit haben, Verträge einzugehen, mit wem Sie wollen – oder auch eben nicht. Und da Sie aus freien Stücken entscheiden konnten, ob Sie das Geld des Kopp-Verlags annehmen und ihm dafür ein Stück Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, oder ob nicht, möchte ich Sie fragen, warum Sie Kopp als Vertragspartner akzeptiert haben?

Geht es Ihnen oder der Außenwerbungs-Branche so schlecht, dass Sie dringend auf jeden Kunden angewiesen sind? Dann habe ich Ihre wirtschaftliche Situation und Ihre recht neue Firmenzentrale falsch interpretiert.

Waren die von Kopp gebotenen Summen so hoch, dass Sie Ihre Bedenken zerstreut und sich das Geschäft schöngeredet haben?

War ein Plakat mit Hetze gegen die Mainstream Medien vor dem Hauptsitz des SÜDKURIER für Sie eine Möglichkeit, einem Konkurrenten im Wettbewerb um die Werbeetats der Region die Glaubwürdigkeit zu entziehen?

Haben Sie einfach tatsächlich nicht nachgedacht oder die Dimensionen, in denen der Kopp-Verlag agiert, unterschätzt?

Ich möchte Ihnen nicht unterstellen, dass Sie ein Geschäft mit Kopp eingegangen sind, weil Sie das Weltbild, für das dieser Verlag steht, teilen. Doch wenn Sie einem Verlag, der so offensiv gegen unsere bestehende Gesellschaftsordnung hetzt, eine Bühne bieten, dann handeln Sie so unverantwortlich wie jemand, der einem bekannten Brandstifter Feuerzeug und Benzin verkauft. Das Geld, das der Kopp-Verlag erwirtschaftet, und mit dem Sie bezahlt wurden, ist Geld, das mit Angst und Desinformation verdient wurde. Als Unternehmen, das auch als Sponsor von Kultur und Sport in Erscheinung tritt, wissen Sie, wie ein Imagetransfer funktioniert – wollen Sie an Angst und Desinformation mitverdienen und akzeptieren, dass das zukünftig zu Ihrer Marke gehört?

Als bundesweit agierendes Unternehmen, das aktiv den öffentlichen Raum mitgestaltet, und das mit dem Einfluss wirbt, den sein Medium auf uns Werbeempfänger hat, sollten Sie sich der Verantwortung bewusst sein, die dieser Einfluss mit sich bringt. Auf Plakaten für Glücksspiel oder Tabakwaren müssen die Werbenden ihre eigenen Warnhinweise anbringen – vor Botschaften eines rechtsextremen Verlages muss von Rechts wegen nicht gewarnt werden, moralisch verantwortlich wäre es aber dennoch, Ihre Mitbürger diesen nicht auszusetzen.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Simon Heisler