Niederburg-Verein: Neuer Vorstand und alte Sorgen

Niederburg Vital ist seit 2008 als eingetragener Verein für den Stadtteil Niederburg aktiv. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen der Händler, Gastronomen, Künstler, Dienstleister und Bewohner gleichermaßen unter einen Hut zu bekommen. Man kann auch sagen, er hat das schöne Dornröschen Niederburg wach geküsst und es mit niveauvollem, künstlerischem und aktivem Leben erfüllt.

Im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung des Niederburg Vital e.V. wurde jetzt ein neuer Vorstand gewählt. Der komplette ehemalige Vorstand, bestehend aus Roy Braunwarth, Wolfgang Starke, Simone Albert, Ria Welle und Traudel Schewe wurde entlastet. Ebenso wurden Schatzmeister Wolfgang Starke sowie die Kassenprüfer Andreas Fritz und Daniel Widmaier entlastet. Einstimmig wurde dann der neue Vorstand gewählt: Rolf Huesgen als 1. Vorsitzender, Hartmut Lingner als 2. Vorsitzender sowie die BeisitzerInnen Dani Behnke, Harald Lischkowitsch und Rolf Meister (Foto).

Gassenfreitag mit Geburtswehen Der erste Gassenfreitag 2018 war anders als seine Vorgänger – langwierige Verhandlungen und neue Auflagen vergrätzten Wirte und Gäste: Die städtische Genehmigung erreichte die Organisatoren erst zwei Tage vor der Veranstaltung; danach sind zusätzlich elektronische Verstärker für die Musikanten nicht mehr erlaubt, Tische dürfen nicht mehr in die Gassen gestellt werden; Alkohol darf nur noch von Gastronomen angeboten werden und die Preise für das Sicherheitskonzept wurden ebenfalls erhöht. Etliche Wirte dachten an einen Boykott, verzichteten dann aber aus Solidarität mit dem neuen Vorstand darauf. Jetzt bleibt bis zum 1.Juni Zeit, sich neu aufzustellen.

Unter dem neuen Vorstand wird Niederburg Vital e.V. seine erfolgreiche Arbeit weiter fortführen – für alle Niederbürgler und all jene, die inzwischen ihr Herz an den ältesten Konstanzer Stadtteil verloren haben. Die Niederburg wurde auch Dank des Vereins zu einem lebens- und liebenswerten Viertel, das Einheimische und Gäste gleichermaßen in seine blumengeschmückten Gassen lockt. Weiterhin wird es sowohl die Gassenfreitage als auch die KunstNacht sowie zweimal im Jahr den „Büchermarkt & alles aus Papier“ (12.05. und 15.09.2018 von 10 bis 17 Uhr) auf dem Münsterplatz geben.

DaB/hpk