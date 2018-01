Neujahrsempfang mit Luigi Pantisano

Gerade einmal zwei Wochen Pause haben sich die Konstanzer Linken zum Jahreswende gegönnt, um am heutigen Montag wieder in die politische Arbeit zu starten: Sie laden zum Neujahrsempfang unter einem Titel, der ihre Arbeit in den kommenden Monaten bestimmen soll: „Wem gehört Konstanz?“

Die sich immer weiter zuspitzende Wohnungsnot und ihre Folgen stehen derzeit ganz im Mittelpunkt. Die Linke Konstanz will in den nächsten Monaten über Alternativen zur an den Bedürfnissen und Realitäten der Stadt und ihrer Bewohner vorbeigehenden Politik diskutieren und Auswege aus der zunehmenden sozialen Entmischung finden. Dazu soll auch der Gast des Neujahrsempfangs, Luigi Pantisano, thematisch ins neue Jahr einstimmen.

Pantisano ist Architekt und Stadtplaner. Er war von 2009 bis 2013 in Konstanz der Quartiersmanager im Gebiet Berchen-Öhmdwiesen. Aktuell ist er Stadtrat im Stuttgarter Gemeinderat für die Wählervereinigung Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) in der Fraktionsgemeinschaft SÖS-Linke-PluS.

MM/jüg

Neujahrsempfang: Montag, 8. Januar, 19 Uhr, Restaurant Costa del Sol („Spanier“), St. Johann-Gasse 9, Konstanz.