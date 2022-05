Musik satt am See und unterm Hohentwiel

So langsam kehrt auch das Musikleben in die vertrauten Bahnen zurück. Das gilt nicht nur, aber auch für die Musikschulen in Singen und Konstanz, die in den nächsten Tagen einige Veranstaltungen planen. Außerdem gibt es Kammermusik im K9, u.a. Volkslied-Bearbeitungen von Federico García Lorca, in nicht ganz gewöhnlicher Besetzung.

„Junges Podium spezial“ in Singen

Am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr präsentieren sich im Walburgis-Saal auf der Musikinsel ehemalige Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule Singen, die nach ihrer musikalischen Ausbildung an der Jugendmusikschule beruflich einen musikalischen Weg gewählt haben und inzwischen als professionelle Musikerinnen und Musiker bundesweit unterwegs oder teilweise noch im Studium an einer Musikhochschule sind. Die Moderation wird ebenfalls eine ehemalige Schülerin übernehmen.

So werden hochkarätige musikalische Beiträge am Flügel solistisch und teilweise mit Gesang sowie mit Saxophon und Oboe zu hören sein. Das innovative und abwechslungsreiche Programm setzt sich zusammen aus Werken von der Romantik bis in die Gegenwart mit Klavier- und Vokalmusik von Franz Schubert, Frederic Chopin, Johannes Brahms und Robert Schumann sowie von Wolfgang Rihm und mit Kompositionen von Steve Reich für Saxophon und Benjamin Britten für Oboe.

Damit wird nun nachgeholt, was am 20. November letzten Jahres ursprünglich als musikalischer Höhepunkt der Jugendmusikschule Singen im 50. Jubiläumsjahr geplant war und coronabedingt abgesagt werden musste.

Was: Ehemaligen-Konzert. Wo: Walburgis-Saal auf der Musikinsel. Was noch: Der Eintritt ist frei. Reservierungen unter Telefon 07731/983640 oder per E-Mail: jugendmusikschule@singen.de

Lorca und andere im K9

Am Sonntag, 15. Mai 2022, um 18 Uhr spielen Tillmann Reinbeck (Gitarre), Gabriel Ahumada (Flöte) und Irene Oesterlee (Viola) im Kulturzentrum K9. Auf dem Programm stehen alte Volkslieder, die von Federico García Lorca gesammelt und harmonisiert wurden – Lorca spielte die Harmonisierungen selbst auf dem Klavier, brachte sie aber nie zu Papier. Er hat sich auf Plattenaufnahmen als Liedbegleiter der Sängerin La Argentinita auf dem Klavier verewigt, mit „Nana de Sevilla“ beispielsweise sind die beiden etwa hier zu hören. Hinzu kommen Werke von Erik Satie, José María Sánchez-Verdú, Amparo Ángel und Astor Piazzolla – also ein Abend mit vor allem spanischen und südamerikanischen Klängen.

Bereits in der Saison 2020/21 spielten verschiedene Musikerinnen und Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie im Kulturzentrum K9 – die Musik wurde coronabedingt per Streaming übertragen. Das Trio Reinbeck/Ahumada/Oesterlee durfte 2021 das Abschlusskonzert der digitalen Reihe gestalten und freut sich, nun erneut im K9 aufzutreten und damit diese erfolgreiche Kooperation fortzusetzen – vor Publikum und ohne Test- und Maskenpflicht (zu einer Maske wird allerdings zum eigenen Schutz weiterhin geraten). Gabriel Ahumada und Irene Oesterlee sind Mitglieder der Südwestdeutschen Philharmonie. Seit Jahren verbindet sie eine besondere musikalische Freundschaft mit dem klassischen Gitarristen Tillmann Reinbeck aus Stuttgart, mit dem sie bereits mehrere Programme realisiert haben.

Konzert: Nana de Sevilla. Wann: Sonntag, 15.05.2022, um 18 Uhr. Wo: Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3, 78462 Konstanz. Karten: 18 Euro (freie Platzwahl). Karten sind beim Stadttheater Konstanz (07531 900-2150), bei der Südwestdeutschen Philharmonie (Mo–Fr 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr) und bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof sowie allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch hier im Internet gekauft und ausgedruckt werden.

Tag der offenen Musikschul-Tür in Konstanz

Auch die Musikschule in Konstanz ist wieder voll in Aktion. Höhepunkt des Monats ist der Tag der offenen Tür am Samstag, dem 21.05.2022. Nach einer zweijährigen Pause, in der der Tag der offenen Tür ausschließlich digital durchgeführt werden konnten, wird er jetzt wieder live im Stammhaus am Benediktinerplatz 6 über die Bühne gehen. Von 13.00 bis 17.00 Uhr gibt es parallel zu einem musikalischen Rahmenprogramm auf drei Bühnen (u.a. einer Open-Air-Bühne im Innenhof) halbstündige Konzerte und Vorführungen. Parallel dazu werden alle Instrumente, die an der Musikschule erlernt werden können, vorgestellt. Selbstverständlich stehen auch die Fachlehrer zu Informationsgesprächen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl mit Getränken, Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Den genauen Zeitplan finden Sie im Internet oder auf dem Infoblatt zum Tag der offenen Tür.

Wann: Samstag, den 21.05.2022 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Tag der offenen Tür. Wo: Musikschule Konstanz, Benediktinerplatz 6. Was noch: http://www.mskn.org/.

Text: MM/red. Bild: Irene Osterlee, fotografiert von Johannes Raab, zur Verfügung gestellt von der Südwestdeutschen Philharmonie.