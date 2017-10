Moschee: Auch ein Tag der offenen Gedanken?

(hr) Zum Abschluss der Interkulturellen Woche öffnet die Konstanzer Moschee morgen ihre Pforten für die interessierte Bevölkerung. Das Motto: „Gute Nachbarschaft – Bessere Gesellschaft“. Von 10 Uhr bis 17 Uhr finden jeweils zur vollen Stunde Führungen statt. Bislang hat sich die hiesige Ditib-Moschee, die unter dem Einfluss des türkischen Religionsministeriums „Diyanet“ steht – und das wiederum wird direkt von Erdogan kontrolliert – konsequent geweigert, auf die Verhältnisse in der Türkei einzugehen, die auch in Konstanz zu massiven Feindseligkeiten unter türkischstämmigen Familien geführt haben. Morgen also wäre es einen Versuch wert, einen moderat-kritischen Dialog in Gang zu setzen.