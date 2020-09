Moria brennt – Wir haben Platz – Evakuiert die Lager!

(red) Die Konstanzer Seebrücke ruft für Morgen zu einer Kundgebung auf der Marktstätte auf. Anlass ist der Brand des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Sie reiht sich in die bundesweite Bewegung ein, die eine Auflösung der Lager und die Aufnahme der hilfesuchenden Geflüchteten fordert.

Moria, das größte Lager Europas für Geflüchtete, steht in Flammen. Eine Katastrophe mit Ansage, die Folge der menschenverachtenden Flüchtlingspolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten ist, darunter auch die EU-Führungsmacht Deutschland. In dem für 3.000 Insassen konzipierten ehemaligen Militärkomplex sind mittlerweile 13.500 Menschen zusammengepfercht, unter unmenschlichen Bedingungen. Zuletzt hatte auch die Corona-Pandemie das Lager erreicht. Seit Monaten finden auf EU-Ebene Verhandlungen über die Evakuierung statt – ergebnislos. Hierzulande haben sich rund 160 Kommunen sowie die Bundesländer Berlin, Bremen und Thüringen bereit erklärt, Geflüchtete aus Moria aufzunehmen, Bundesinnenminister Seehofer hat es verboten, in Kenntnis der entsetzlichen Zustände.

Gegen diese offenkundig gezielt praktizierte Abschreckungspolitik, die den Tod von Menschen einkalkuliert, finden heute und morgen in über 50 Städten Protestaktionen statt. In Konstanz mobilisiert die Seebrücke am morgigen Donnerstag zu einer Kundgebung auf der Marktstätte.

Wann? Donnerstag, 10. 9., 18.00 Uhr. Wo? Konstanz, Marktstätte