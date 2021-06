Morgen, Kinder, wird’s was geben …

Zugegeben, das Schuljahr war ganz und gar nicht normal, aber dafür werden die Ferien umso besser: Das Konstanzer Sommerferien­programm bietet zwischen 29. Juli und 10. September insgesamt 77 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren. Dabei sind etliche echte Renner, für die eine baldige Anmeldung zu empfehlen ist: Das reicht vom Kletterworkshop über das „Fahnenhochwerfen“ bis zum „Survival Camp“ für Jäger-, Sammler- und EntdeckerInnen.

Zugegeben, eine Garantie dafür, später stark wie Pippie Langstrumpf oder, wenn’s dazu nicht langt, immerhin noch BundeskanzlerIn zu werden, bieten die einschlägigen Veranstaltungen des Konstanzer Ferienprogramms nicht, aber einige haben es schon in sich und können spielerisch das Rüstzeug für zünftige Grabenkriege vermitteln. Dazu zählt etwa das einwöchige „Kampfkunst & Mentalcoaching Sommer Camp“, geleitet von Karate-Weltmeister Tarek Amin, das 8-12-Jährigen Grundlagen der Kampfkunst und Selbstverteidigung sowie mentale Stärke vermitteln soll. „Cool bleiben, wenn andere in der Schule Euch ärgern“, heißt das Motto, und am letzten Tag zieht die ganze Bande miteinander los, eine Eisdiele zu plündern.

Dem Fressfeind eine Nasenspitze voraus

Immer wieder sehr beliebt und auch nicht schlecht für die Muckis und damit die Überlebenschancen im Daseinskampf sind die Kletterworkshops, die von den VeranstalterInnen so beschrieben werden: „Wer gut klettern konnte, hatte in der Frühzeit bessere Chancen zu überleben. Man denke nur an die Flucht vor gefährlichen Tieren. Vermutlich ist deshalb in jedem von uns ein natürlicher Klettertrieb vorhanden. Um heutzutage klettern zu können, muss man nicht mehr auf irgendwelche Fressfeinde warten – kommt einfach an die Kletterwand ins KiKuZ. Dort werdet Ihr von Fachpersonal gesichert und könnt ohne Fluchtgedanken nach Herzenslust klettern. Ob bis ganz nach oben, langsam oder schnell – Ihr gebt Tempo und Höhe vor!“

Wer eine hautnahe Begegnung mit den Härtesten der Harten sucht, hat dazu gegen Ende der Ferien Gelegenheit, denn dann heißt es für 11-16-Jährige „American Football mit den Konstanz Pirates erleben“. Auf dem Platz liegt bekanntlich die Wahrheit, und dort geht es richtig zur Sache: Anfänger und Fortgeschrittene, Jungen wie Mädchen, lernen dort die wichtigsten grundlegenden Techniken und Regeln, um noch am selben Tag ihr Können bei einem kleinen Turnier auf die Probe zu stellen. Mit einem kleinen Grillfest findet der Tag seinen gemütlichen Ausklang. Aber halt: Wieso Grillen? Essen die Footballer die Kühe nicht roh? Ready, Set, Hut!

Wie man seinen Säbelzahntiger richtig grillt, lässt sich natürlich in diesem Sommer auch noch lernen: „Hast Du Dich schon mal gefragt wie die Pfahlbauern Feuer gemacht haben? Und aus welchen Gefäßen sie gegessen haben? Hast Du selbst schon einmal mit einem Feuerstein Funken geschlagen? Und willst Du wissen, wie man Hirsebrei kocht?“ Dann bist Du beim Workshop „Vom Feuer machen, Hirsebreikochen und Töpfern – Einblicke ins Leben eines Pfahlbauern“ vom Rosgartenmuseum richtig. Und Dein eigenes Gefäß darfst Du am Ende auch mit nach Hause nehmen.

Lesen und Suppe

Natürlich bietet das Ferienprogramm auch reihenweise Angebote für Feingeister, denn schließlich ist Lesen und Schreiben noch immer ein großer Ferienspaß (bilden sich zumindest die Erwachsenen ein). Deshalb gibt es gleich zwei Lesemarathons, an deren Ende die TeilnehmerInnen gemeinsam eine heiße Buchstabensuppe löffeln (sofern sie oder ihre Eltern nicht gegen Gluten, Hitze, Buchstaben, Suppe oder andere Ingredenzien allergisch sind). Einmal wird Carl Hiaasens „Schlangenjagd“ vorgelesen, beim anderen Marathon gibt es „Das Mädchen, das den Sturm ruft“ von Lindsay Lackey Olsen.

Aber auch das eigene Dichten kommt nicht zu kurz, wenn es heißt „Badesee & Eis im Klee – Versefest für Kinder“, bei dem einen Tag lang gereimt wird, was das Zeug hält.

Alles, was ich tat am Tage

Tat ich nur dem Reim zulabe.

Auch unter den anderen Veranstaltungen findet sich vom Bogenschießen über die Landschaftsmalerei bis zum Spiel auf der Fiddle so manches kulturelle Angebot.

Mädchenfußballkunstolympiameisterin

Ein ganz besonders Angebot gibt es am 23. und 24. August für Mädchen von 10-15 Jahren. „Kick It Like ‚Josi‘“ ist ein Fußball-Kunst-Projekt mit Josephine „Josi“ Henning. Sie „hat im Fußball so ziemlich alles gewonnen. Europameisterin, Olympia-Siegerin, Deutsche Meisterin, sogar gleich viermal die Champions League. Die gebürtige Mainzerin ist die einzige Spielerin, die mit drei verschiedenen Vereinen, Potsdam, Wolfsburg und Olympique Lyon, den Europacup gewann. Mit der Nationalmannschaft feierte sie 2013 die Europameisterschaft und gewann drei Jahre später die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Nachdem sie 2018 ihre aktive Fußball-Karriere beim FC Arsenal beendet hat, widmet sie sich der Kunst, kreiert Skulpturen“ und malt. Der erste Tag findet denn auch passend auf dem Sportplatz und der zweite im KiKuZ statt – bei Pinsel, Spachtel, Schwamm, Spraydose und Strohhalm.

red (Bild: StartupStockPhotos auf Pixabay)

Was, wann & wo: Das komplette Programm mit den Anmeldemöglichkeiten gibt es hier. Anmeldungen werden bis zum 7. Juli um 11:59 Uhr entgegengenommen. Falls für ein Angebot mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Eine Zu- bzw. Absage auf die Anmeldung erhalten die Eltern bzw. Teilnehmenden per E-Mail bis spätestens Montag, 12. Juli. Doch auch nach dem 7. Juli lohnt es sich, sich weiterhin zu informieren, da nie alle Programmangebote gleich zu Beginn ausgebucht sind.

Die Veranstalter möchten auch Kindern mit Behinderung die Möglichkeiten geben, an ihrem Programm teilzunehmen, lassen Sie sich beraten.

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen an Isabella Walczak unter 07531/60434 oder per Mail.