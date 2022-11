Mobilitätsangebot Pendla: Auch Singen ist dabei

Den ca. 25.000 Singener Pendlern steht (ebenso wie sämtlichen anderen Einwohner*innen des Landkreises) mit der neuen Plattform des Landkreises Konstanz PENDLA künftig ein eigenes Mobilitätsangebot zur Verfügung. Auf der digitalen Vermittlungsplattform können sich Menschen schnell und unkompliziert zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen.

Hier eine Mitteilung der Stadt Singen:

Als wichtiger Industriestandort mit zahlreichen Großbetrieben zählt Singen zu den „Einpendelstädten“. Circa 16.000 Menschen kommen täglich zur Arbeit in die Stadt, knapp 9.000 pendeln aus Singen heraus in angrenzende Gemeinden oder Kreise. Ein Großteil der Fahrer und Fahrerinnen ist dabei mit dem eigenen PKW unterwegs und nutzt diesen allein. Die Folge: Staus und überfüllte Parkplätze. In Zeiten steigender Benzin- und Energiekosten ist PENDLA eine gute Möglichkeit, den Weg zur Arbeit umweltschonender und nachhaltiger zu gestalten.

Obwohl die Plattform erst Anfang November gestartet wurde, haben sich bereits die ersten Interessenten registriert. Sobald angemeldete Nutzer ihren Start- und Zielort sowie die Anzahl der freien Plätze im Fahrzeug vermerkt haben, schlägt das Vermittlungsportal automatisch andere Nutzer vor, die ähnliche Ziele haben, sodass sich eine Fahrgemeinschaft bilden lässt.

Singener und Singenerinnen können sich unter https://singen.pendla.com/de anmelden.

Andere Bewohner des Landkreises melden sich hier an: https://konstanz.pendla.com/de

Text: Stadt Singen, Symbolbild von Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay