Flaue Stimmung bei den Feiern zum 1. Mai

Pünktlich zum Auftakt der 1.Mai-Feier vor dem Konstanzer Gewerkschaftshaus setzte der Regen ein – die knapp 100 Gewerk­schafterInnen harrten dennoch aus. Auch in Singen litt der Treff der Gewerkschafter am Rathaus unter den widrigen Wetter­bedingungen – kaum mehr als 150 Menschen waren zusammen gekommen und konnten weder politisch noch kulturell noch kulinarisch aufgeheizt werden.

In Konstanz wussten immerhin die RednerInnen zu überzeugen: Andreas Schackert von der ver.di-Landesleitung lieferte einen langen, kritischen Rundumschlag von Trump bis Merkel, von der Bildungs- bis zur Rentenpoltik und bekräftigte den politischen Willen der DGB-Gewerkschaften, in diesem Wahljahr für soziale Verbesserungen zu sorgen; Tamara Bernhardt vom HTWG-AStA berichtete von der erfolgreichen Demo am Vortag (s. Bericht auf dieser Seite) und geißelte die Pläne der Landesregierung, erneut Studiengebühren einzuführen; Albert Voll, Betriebsrats-Vorsitzender der Zara-Handelskette, gab einen bedrückenden Einblick in die Arbeitswelt, als er vom Stress der Verkäuferinnen, von den Gefahren der Digitalisierung für die Arbeitsplätze und dem Abbau der Vollzeit-Beschäftigungen berichtete (alle Fotos aus Konstanz).

Für Schwung sorgten dann allerdings die heißen Rhythmen der HTWG-Band und verschiedener Liedermacher. Und heiße Würstchen sowie leckere Häppchen vom alevitischen Kulturverein gab es auch noch.

hpk