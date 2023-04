Mehr Raum für Fußgänger*innen

In Konstanz rücken vermehrt die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen, Menschen, die zu Fuß gehen, in den Fokus. Nicht zuletzt das städtische „Handlungsprogramm Fußverkehr“ belegt dies – anhand einer Prioritätenliste sollen in naher Zukunft zehn Maßnahmen für mehr Sicherheit für Fußgänger*innen umgesetzt werden (mehr dazu hier). Aber es gibt auch Bewegung an der Basis: Mitte April wurde eine Ortsgruppe des Vereins „FUSS e. V.“ gegründet.

Der „Fachverband Fußverkehr Deutschland“ mit Sitz in Berlin setzt sich für breite, barrierefreie und von allem, was Räder hat, befreite Fußwege ein. Nun gibt es auch in Konstanz eine Ortsgruppe: „Wir wollen, dass alle Menschen unserer Stadt gern, sicher und oft zu Fuß gehen“, meint Walter von Witzleben, Sprecher von FUSS e. V. Konstanz, in einer Pressemitteilung. Die Ortsgruppe will sich dafür einsetzen, dass in Konstanz den zu Fuß Gehenden der Raum zur Verfügung gestellt wird, der für gutes Gehen benötigt wird – und dass die vielen kurzen Wege in der Stadt und in den Ortsteilen bei der Verkehrsplanung nicht vergessen werden. Dazu zählt die Ortsgruppe zum Beispiel die Fußwege für den Einkauf, zu Praxen und Apotheken oder die Wege zu Haltestellen und Parkplätzen. Aktuell wird hier noch viel Handlungsbedarf gesehen und deshalb weitere Mitstreiter*innen für die Belange des Fußverkehrs gesucht.

Alle Verkehrskonzepte müssen laut neuem Ortsverein vom Langsamverkehr ausgehen, dafür sollen in einem ersten Schritt freie Gehwege geschaffen werden. Dies bedeutet zum Beispiel kein legales oder illegales Parken auf Gehwegen, Fahrräder müssen auf entsprechenden Parkplätzen abgestellt werden und E-Scooter sowie Roller gehören nur auf definierte Abstellbereiche. Ein weiteres Ziel besteht darin, Fußgänger*innen an Anforderungsampeln schneller grünes Licht zu gewähren. Insgesamt soll die Aufenthaltsqualität auf den Gehwegen verbessert und in allen Stadtteilen Fußwege in einer lebendigen, grünen und gesunden Umgebung vorhanden sein.

Wer mitmachen will, schreibt einfach eine E-Mail an die Ortsgruppe FUSS e. V. unter konstanz@fuss-ev.de oder kommt zu den monatlich im Constanzer Wirtshaus stattfindenden Treffen, immer am zweiten Donnerstag eines Monats ab 18:30 Uhr. Weitere Informationen zum Thema finden sich hier.

