Die Stadt Konstanz startet gemeinsam mit den Bewohnern in den verschiedenen Konstanzer Stadtteilen das Projekt „Wir im Quartier – gemeinsam für mehr Klimaschutz in Konstanz“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in Austausch mit lokalen Experten und anderen Quartiersbewohnern. Gemeinsam wird diskutiert und ausprobiert, wie in den Bereichen Ernährung, Konsum, Mobilität, Energieverbrauch oder Abfall etwas für den Klimaschutz getan werden kann und was dies für den eigenen Alltag bedeutet: Wie spart man Geld, aber auch Zeit und Nerven? Ein gesunderes ist ein glücklicheres Leben, für den Körper und die Seele. Und man lernt neue und alte Nachbarn kennen und trifft Leute aus ganz Konstanz. Außerdem bekommen die ProjektteilnehmerInnen Gratismaterial wie LED-Lampen, auch Gutscheine für klimafreundliche Angebote können gewonnen werden.

Die Auftaktveranstaltungen

Allmannsdorf/Staad

Gemeindezentrum Maria Hilf, Maria-Hilf-Platz 7, 23.Januar, 19 Uhr

Petershausen/Königsbau

Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz1, 24. Januar, 19 Uhr

Fürstenberg/Wollmatingen

Quartierszentrum Berchen/Öhmdwiesen, Allensteiner Str. 1b, 25.Januar, 19 Uhr

Altstadt/Paradies

Café Mondial, Zum Hussenstein 12, 1. Februar, 19 Uhr

Anmeldung erwünscht: http://bit.do/Wir-im-Quartier

Alles, was mitgebracht werden sollte, ist Neugier und ein bisschen Zeit. Außerdem können auf der Projekthomepage unter https://konstanz-mitgestalten.de/ Ideen und Anregungen zum Klimaschutz eingebracht werden.

MM