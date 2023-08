Markgrafenstraße 10: Kein Anschluss unter dieser Nummer

Vor ziemlich genau drei Jahren besetzten junge Aktivist:innen das seit langer Zeit unbewohnte Haus in der Markgrafenstraße 10. Nach wenigen Tagen wurde die Besetzung mit einem großen Polizeiaufgebot beendet. Seitdem ist nicht viel passiert. Hier zum aktuellen Stand der immer noch leerstehenden Immobilie.

In den vergangenen Jahren gab es v.a. von Seiten der Gemeinderatsfraktionen von FGL und LLK immer wieder Fragen an die Verwaltung, wie es um die Immobilie bestellt sei, denn mit dem Leerstand verstößt der Hausbesitzer Heinz Schafheutle gegen das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum, und das kann mit einem Zwangsgeld von bis zu 50 000 Euro geahndet werden.

Nach der Hausbesetzung, so erklärte kürzlich die Verwaltung, habe man mit dem Eigentümer „intensive Gespräche“ geführt, um das Objekt „wieder einer Wohnnutzung zuzuführen“. Außerdem habe ein Gutachterausschuss eine Immobilienbewertung vorgenommen „und dem Eigentümer ein Kaufangebot zum ermittelten Verkehrswert unterbreitet“.

Doch das brachte kein Ergebnis, denn Schafheutle lehnte alle Vorschläge ab, weil er angeblich finanziell bessere Angebote habe, um sein Haus wieder herzurichten und zur Vermietung anzubieten. Kurzfristig waren dann sogar Räumungs- und Sanierungsarbeiten festzustellen, die aber schnell ein abruptes Ende fanden. Seitdem verwahrlost das Haus weiter vor sich hin. Im Inneren stapelt sich Bauschutt bis knapp unter die Decke, durch das kaputte Dach fliegen Tauben ein und aus.

Mehrmals noch versuchte die Stadt, mit Schafheutle eine Einigung zu erzielen. Ohne Erfolg: „Auch ein neuerliches Erwerbsangebot nahm der Eigentümer aber leider nicht an. In den letzten beiden Jahren wurde immer wieder auf verschiedenen Wegen (schriftlich, per Email, persönlich) der Kontakt zum Eigentümer gesucht, ohne dass dieser darauf reagiert hätte bzw. angetroffen wurde“. Kein Wunder, denn aktuelle Kontaktdaten des Eigentümers liegen nicht vor, Schafheutle ist in Konstanz gar nicht mehr gemeldet.

Letzte Info: Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Zwangsversteigerung der Immobilie angeordnet. Ob diese allerdings überhaupt noch erhalten werden kann, ist fraglich, denn das Haus ist, auch zum Ärger vieler Anwohner, eine einzige Müllhalde. „Das kann man nur noch abreißen“, meint ein Nachbar.

Text und Bild: H. Reile

