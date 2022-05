Love’N’Joy (Ukraine) – Benefizkonzert im KULA

Krieg im eigenen Land und trotzdem auf Tour: Auch wenn die Umstände derzeit absurder kaum sein könnten, Love’N’Joy aus Kiew sind auf Tour durch Europa. Kommenden Donnerstag gastieren sie im Konstanzer Kulturladen.

Nicht nur, um dem Krieg zu entfliehen und ukrainische Kultur auf internationalem Weg zu verbreiten sondern auch, um Spenden für ihre selbst organisierte Aktion „Musicians Defend Ukraine“ zu sammeln, bei der MusikerInnen, die derzeit in der Ukraine für die Verteidigung aktiv sind, mit humanitären Hilfsgütern unterstützt werden. Daher findet jedes Konzert auch als Benefiz zur Unterstützung aller MusikerInnen statt, die derzeit nicht das Privileg genießen können, das Land zu verlassen oder in ihrer Heimat Hilfe leisten.

Die ukrainische Band Love’n’Joy verbindet eine tiefe Liebe zum klassischen Sound der 60er Jahre, zu Psychedelia und britischem Pop sowie ein Gefühl von Optimismus und Positivität.. Die in Kiew ansässige Gruppe tritt seit 2015 gemeinsam auf und hat bereits 2017 begonnen, ihre Flügel außerhalb des osteuropäischen Landes auszubreiten, um in der Schweiz, Frankreich, Polen, England, Italien, Deutschland und darüber hinaus zu touren.

Mit dem Video zur Single „Brut“ prangern die ukrainischen Indie-Rocker bereits 2021 die Bedrohung in ihrem Land durch einen Autokraten an. Traurigerweise sollten sie mit ihren Bedenken recht behalten, aber auch der aktuelle Krieg in ihrem Heimatland hält sie nicht davon ab, ihre Musik weit in die Welt hinauszutragen.

Die Einnahmen des Konzerts werden für das Hilfsprojekt „Musicians Defend Ukraine“ gespendet. Bei diesem Projekt sammeln ukrainische Musiker*Innen Spenden, um damit den Transport humanitärer Hilfsgüter in die Ukraine zu finanzieren.

Wann? 19.05.2022 / 20:30 Uhr

Wo? KULA Konstanz

Joseph-Belli-Weg 5

78467 Konstanz

