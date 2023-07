LLK: Ukraine-Städtepartnerschaft soll nochmals auf den Prüfstand

Die Linke Liste Konstanz fordert, aufgrund aktuellster Erkenntnisse die in dieser Woche beschlossene geplante Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Berdytschiw noch einmal zu überprüfen.

Hier der Text der Mitteilung der LLK:

Am vergangenen Dienstag hat der Konstanzer Gemeinderat entschieden, eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Berdytschiw einzugehen. Im Vorfeld der Abstimmung wollten wir nur noch wissen, ob in Berdytschiw eine Straße oder ein Platz nach dem Faschistenführer und Kriegsverbrecher Stepan Bandera benannt ist, dessen Truppen während des Zweiten Weltkriegs auch an den Massakern an der jüdischen Bevölkerung maßgeblich beteiligt waren. Davon, wurde uns von der Verwaltung mitgeteilt, sei nichts bekannt. Auf diese Auskunft haben wir vertraut und der angedachten Städtepartnerschaft im Sinne der Völkerverständigung und Anerkennung des Leidens der ukrainischen Bevölkerung durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auch zugestimmt.

Nun aber stellt sich heraus, dass in Berdytschiw sehr wohl eine Straße nach Bandera benannt ist und auch der städtische Chor gerne ein Lied auf die Bühne bringt, das mit dem Refrain endet: „Bandera ist unser Vater …“ Belege dafür sind vorhanden. Für uns Grund genug, die gewünschte Städtepartnerschaft nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ansonsten würde man uns mit Recht der Doppelmoral bezichtigen, denn nur wenige Wochen ist es her, dass sich der Gemeinderat aus guten Gründen für die Umbenennung u.a. der nach Franz Knapp oder Conrad Gröber benannten Straßen ausgesprochen hat.

Somit ist für uns klar: Partielle Hilfen bei verschiedenen Projekten unterstützen wir, aber eine klassische Städtepartnerschaft mit Berdytschiw ist für uns aus oben genannten Gründen derzeit nicht vorstellbar.

Holger Reile – Anke Schwede – Simon Pschorr (Linke Liste Konstanz)

Symbolbild „Stepan-Bandera-Statue in Ternopil, 1. Januar 2017“ (Wikipedia): Photo by Mykola Vasylechko. Світлина Миколи Василечка. Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“.