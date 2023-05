Litzelstetten: Licht ins Dunkel

In Litzelstetten beginnt dieser Tage eine neue Veranstaltungsreihe Kultur und Bildung im Rathaus, die dem kulturellen Leben in dieser herrlichen Ortschaft, in der agrarisches Schaffen und universitäres Wohnen seit Jahrzehnten freundlich benachbart sind, neues Leben einhauchen wird.

Die neue Veranstaltungsreihe Kultur und Bildung im Litzelstetter Rathaus startet mit einem Vortrag von Ursula Thanner, Fachanwältin für Erbrecht, am 12. Mai um 18 Uhr. Das Thema sind Todsünden im Erbrecht … und wie man sie vermeidet.

Rund 75 % der Deutschen haben kein Testament, 20 % ein mangelhaftes und nur 5 % ein korrektes. und das bei einer jährlichen Erbmasse von schätzungsweise 400 Milliarden Euro. Die Gründe für eine versäumte Vorsorgeplanung sind vielseitig: „Mein (Ehe-) Partner oder meine Kinder erben sowieso“, „für ein Testament bin ich doch noch viel zu jung“ oder „ich möchte mich jetzt noch nicht mit dem Tod beschäftigen“.

Doch selbst wenn ein Testament erstellt wird, geschieht dies oft ohne eine vorherige qualifizierte Beratung, was meist zur Folge hat, dass viele Probleme übersehen und somit nicht geregelt werden.

Der Vortrag von Rechtsanwältin Ursula Thanner, Fachanwältin für Erbrecht, zeigt die Folgen eines nicht vorhandenen oder unzureichenden Testaments auf und welche Fehler beim Erstellen eines Testaments vermieden werden sollten.

Eine Anmeldung über die vhs Landkreis Konstanz e.V. (info@vhs-landkreis- konstanz.de oder 07531/59810) ist erforderlich. Eintritt 7 €, mit vhs-Vortragskarte frei. Es gibt eine Abendkasse vor Ort.

Text: MM, Bild: Stadt Konstanz