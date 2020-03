Litzelstetten solidarisch

Gute Nachricht in unguten Zeiten für hilfebedürftige Menschen in Litzelstetten. EinwohnerInnen des Konstanzer Teilorts, die Unterstützung benötigen, beispielsweise bei der Abholung von Rezepten und Medikamenten, beim Einkauf oder anderen Alltagsbesorgungen, bietet die Litzelstetter Nachbarschaftshilfe ab sofort ihre ehrenamtlichen Dienste an. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Im Wortlaut:

Unser Verein bietet ab sofort für alle hilfsbedürftigen Bürger unserer Ortschaft entsprechende Einkaufsdienste, Botengänge und Alltagsunterstützung an. Sollten die Einwohner die Nachbarschaftshilfe benötigen, beispielsweise zur Abholung von Rezepten oder wichtigen Medikamenten, Besorgung von Lebensmitteln, Hol- und Bringservices, Einkauf von Dingen des persönlichen Bedarfs etc., können sie sich auf die ehrenamtlichen Dienste unserer Helferinnen und Helfer verlassen.

Dankenswerterweise haben sich mehrere engagierte Litzelstetterinnen und Litzelstetter gefunden, die ihren Mitmenschen im Ort gerne weiterhelfen möchten und dem Verein in seiner freiwilligen Arbeit tatkräftig unter die Arme greifen. Diese Solidarität ist in Zeiten des grassierenden Virus für das Handeln und Miteinander in unserer Gemeinde von ganz erheblicher Bedeutung.

Zudem hat sich eine hier ansässige Psychologin bereit erklärt, mit denjenigen Menschen Telefongespräche zu führen, die in diesen Tagen Angst vor den Herausforderungen und der Zukunft haben. Auch dieser Dienst ist ob der breitflächigen Verunsicherung der Bürger von enormer Wichtigkeit und wir bedanken uns bei allen, die die Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e.V. mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft und mit ihren Fähigkeiten dabei unterstützen, füreinander da zu sein!

Abschließend noch der Aufruf: Wir freuen uns zudem über jede(n) zusätzliche(n) Helfer/in!

Ansprechpartner in allen Belangen sind:

Rosemarie Wolf, Einsatzleiterin, Telefon 07531/44708;

Brigitte Wind, 1. Vorsitzende, Telefon: 07531/44787, Mail: info@li-na.de;

Dennis Riehle, Sozial- und Pflegesprechstunde, Mail: dennis.riehle@li-na.de.

MM/red (Foto: Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e.V.)