Linke startet Wahlkampf in Singen

Franz Segbers, Landtagskandidat der Linkspartei für den Wahlkreis Singen-Stockach, lädt Interessierte am 25. Januar zu seinem Wahlkampfauftakt ein. Als prominente Referentin kann der Kandidat mit Professorentitel dazu Janine Wissler begrüßen, Vorsitzende der Linksfraktion im hessischen Landtag und aussichtsreiche Kandidatin für den Vorsitz der Bundespartei. Ebenfalls teilnehmen an der Veranstaltung, die corona-bedingt digital über die Bühne geht, wird Claudia Haydt, Geschäftsführerin der Partei in Baden-Württemberg.

Der Sozialethiker Franz Segbers will bei der Auftaktveranstaltung darlegen, warum Baden-Württemberg Druck von links und deshalb die Partei Die Linke im Landtag braucht. Segbers: „Auch im reichen Ländle nimmt die Armut zu. Die Mieten explodieren. Die Pflege ist am Limit. In Corona-Zeiten pausiert die Klimakrise nicht. Wenn wir einen sozialen und ökologischen Aufbruch im Südwest-Bundesland wollen, reicht ein Weiter-so nicht aus.“

Anzeige

Für einen sozialen und ökologischen Umbau sei gesellschaftlicher Druck von links nötig, auch im Landtag. Der Kandidat weiter: „DIE LINKE will eine Politikwende, die denen nützt, die unter der Krise zu leiden haben.“ Den Einzug ins Landesparlament hält er für machbar. „Die Partei liegt bei Bundestagswahlen über 5 Prozent. Dieses Potenzial muss auch für die Landtagswahl ausgeschöpft werden.“

MM/red

Wann? Montag, 25. Januar 2021, 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Wie? Zugang zur Live-Veranstaltung über https://us02web.zoom.us/j/4505449434, Meeting-ID: 450 544 9434. Die Teilnahme ist alternativ auch über http://facebook.com/fsegbers oder https://www.facebook.com/dielinkekonstanz möglich.