Linke Kreisrätin will in den Landtag

Zu den wichtigen Themen, die gegenwärtig im Corona-Loch verschütt zu drohen gehen, gehört die für den 14. März 2021 angesetzte Landtagswahl. Neuigkeiten gibt es dazu jetzt aber von der Linkspartei. Als Kandidatin im Wahlkeis Konstanz/Radolfzell bewirbt sich Antje Behler. Die 24-jährige Lehr­amts­studen­tin möchte sich für ein gerechteres Bildungs­system stark machen und setzt sich für eine mieterInnenfreundliche Wohnungs­politik ein. Der Linke-Kreisvorstand begrüßt ihre Kandidatur.

Mit ihrer Wahl in den Kreistag im vergangenen Jahr hatte Antje Behler selbst nicht wirklich gerechnet. Auf der Liste hochgewählt, ergatterte die Studentin einen Ergänzungssitz und bildet seitdem mit Sibylle Röth, die sich um die Ersatzkandidatur bewirbt, und Simon Pschorr die jüngste Fraktion im Konstanzer Kreistag. Behler lebt seit 2014 in Konstanz: „Ursprünglich, um hier zu studieren, mittlerweile ist mir diese schöne Stadt aber auch außerhalb des Campus sehr ans Herz gewachsen.“

In der Landespolitik wird sich die Lehramtsstudentin mit den Fächern Deutsch und Französisch besonders für eine bessere Bildungspolitik einsetzen: „Ich möchte, dass der Bildungs- und damit auch der weitere Lebensweg von Kindern nicht weiter vom Geldbeutel der Eltern abhängt“, erklärt Behler. Um das umzusetzen, brauche es neben kostenfreien KiTas auch einen besseren Betreuungsschlüssel für Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen sowie umfassend digital ausgestattete Schulen. Dabei dürfe das Land die Kommunen nicht allein lassen, sondern müsse finanzielle Unterstützung leisten.

Engagieren will sich Behler zudem für eine sozialere Wohnungspolitik. „Es kann nicht sein, dass Menschen die Hälfte ihres Einkommens oder noch mehr für ihre Miete ausgeben müssen und am Ende noch aus der Stadt verdrängt werden, weil sie das nicht mehr können“, so Behler. Ein Mietendeckel kann ihrer Ansicht zufolge steigenden Mietpreisen in den Städten entgegenwirken. Um die Mieten mittelfristig auch wieder sinken zu lassen, gelte es überdies, die Marktmacht großer Konzerne wie Vonovia zu durchbrechen. „Die öffentliche Hand muss durch Investitionen in den sozialen Wohnungsbau wieder stärker in den Markt eingreifen und dadurch Spekulanten in die Schranken weisen!“, fordert Behler.

Im Kreisvorstand der Linken freut man sich über ihre Kandidatur. „Ich habe Antje als beherzte Mitstreiterin für eine gerechtere Gesellschaft kennengelernt und unterstütze ihre Bewerbung selbstverständlich“, erklärt Kreissprecher Jürgen Geiger. Rückenwind gibt es auch von den Fraktionskolleg*innen. „Mit Antje Behler würde eine offene, engagierte junge Frau mit tollen Ideen in der Bildungspolitik für die Linke antreten. Ich bin stolz, dass wir Genoss*innen wie sie haben“, kommentiert Linke-Kreisrat Simon Pschorr die Bewerbung.

Um für ihre Partei in den Wahlkampf zu ziehen, benötigt Behler noch das Votum der Basismitglieder. Die Aufstellungsversammlung ist laut Kreisverband der Linken für den 15. Juli geplant. Weitere Kandidaturen liegen nach Angaben des Kreisvorstands derzeit nicht vor.

Als Ersatzbewerberin wird sich mit Mitte Juli ein weiteres Mitglied der linken Kreistagstruppe zur Wahl stellen: Die Konstanzer Historikerin Sibylle Röth ist Vorsitzende der Linksfraktion im Kreistag. Besonders gefreut hat den Vorstand der Kreislinken, dass sich zwei Frauen bewerben. Um patriarchalische Strukturen in Beruf und Familie zu knacken, muss progressive Politik weiblicher werden, ist Kreissprecher Geiger überzeugt. „Gerade im baden-württembergischen Landtag sind Frauen beschämend unterrepräsentiert. Das muss sich endlich ändern.“

MM/red (Bild: Daniel Schröder)