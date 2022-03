Lesung zum Internationalen Tag gegen Rassismus

Am 21. März 2022 jährt sich der Internationale Tag gegen Rassismus zum 56. Mal. Dieser wurde erstmalig im Jahr 1966 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Um die Bedeutung dieses wichtigen Tages zu unterstreichen, laden verschiedene Organisationen am 17.3. zur Online-Lesung „Wie hättet ihr uns denn gerne – ein Briefwechsel zur deutschen Realität“, ein.

Die Landes-Antidiskriminierungsstelle Baden-Württembergs weist auf eine erschreckende Entwicklung hin: Circa ein Drittel der dort eingehenden Anfragen thematisiert rassistische Diskriminierungen. Die Themen betreffen dabei nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Oft müssen Menschen rassistische Anfeindungen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder beim Arzt und Besuch im Restaurant erleben. Vor allem in der Corona-Krise haben besonders asiatische und jüdische Menschen den Hass zu spüren bekommen.

Als internationale und weltoffene Stadt, die Heimat für Menschen aus 160 unterschiedlichen Nationen ist, ist es für Konstanz selbstverständlich, Menschenfeindlichkeit konsequent entgegenzuwirken. Die Online-Lesung mit Özlem Topçu und Richard C. Schneider spiegelt nicht nur die Sicht zweier Journalisten, die am Diskurs über das Verhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten teilnehmen, sondern die zweier Freunde, die sich ihre deutschen Geschichten erzählen. Und miteinander können sie auch über ihre Ganz-, Halb- und Viertel-Identitäten diskutieren, denn sie wissen, was es heißt, in unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften beheimatet zu sein.

In ihrem Sachbuch blicken sie auch als „Jude“ und „Türkin“ auf Deutschland, seine Debatten zu Integration, Rassismus, Antisemitismus und den Umgang mit dem „Anderen“.

Veranstalter: Stabsstelle Konstanz International / VHS Konstanz / Deutsch-Israelische Gesellschaft Bodenseeregion / Jüdische Gemeinde Konstanz e.V. / Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, am 17. März, 19.30 bis 21 Uhr, statt.

Anmeldung unter www.vhs-landkreis-konstanz.de

Text: Medienmitteilung

Bild: Pixabay