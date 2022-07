Für den 18. September um 10 Uhr ruft der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. zu einem Friedenslauf in Konstanz auf. Der Volksbund ist unter dem Motto der 1950er Jahre „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ vor allem für die Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräber- und Gedenkstätten in Deutschland und anderen Ländern bekannt.

Die Gründergeneration des Volksbundes bestand größtenteils aus Soldaten des Ersten Weltkriegs, nach dem Zweiten Weltkrieg blieb eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit weitgehend aus. Heute bestehen nicht nur enge Kontakte zur Bundeswehr, sondern auch zu den Streitkräften zahlreicher Nationen. Durch internationale Zusammenarbeit bei der Pflege von Gedenkstätten sollen insbesondere junge Menschen für die Völkerverständigung gewonnen werden.

Nun organisert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Südbaden-Südwürttemberg, einen Friedenslauf in Konstanz. Wer mitlaufen will, muss sich bis zum 27. Juli via e-mail (gordon.huegel@volksbund.de) oder telefonisch anmelden (07531/9052-15). Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Fünf oder zehn Kilometer joggen, walken, spazieren – allein, mit Familie, mit Freunden, im Verein. Auf die Plätze, fertig, Frieden! Haltung kann jede und jeder von uns zeigen. Möglich macht das die Volksbund-Spendenaktion „Laufen für den Frieden“. Wir alle setzen damit ein Zeichen und laufen mit gutem Beispiel voran.

Friedensarbeit ist wichtiger denn je!

Der Volksbund, der sich überwiegend aus Spenden finanziert, betreut über 830 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Als einziger Kriegsgräberdienst der Welt leistet er schulische und außerschulische Jugendarbeit und betreibt eigene Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten. Nie war es wichtiger, junge Menschen aus ganz Europa zusammenzubringen, nationale Grenzen zu überwinden und das Verständnis füreinander zu stärken!“

Was: Volksbundaktion „Laufen für den Frieden“. Wann: Sonntag, 18. September 2022. Wo: Konstanz, Treffpunkt Tanennenhof, DJK Konstanz, Salesianerweg 10.

www.suedbaden-suedwuerttemberg.volksbund.de

MM/ans; Bild von Frauke Riether auf Pixabay