Langsam macht’s mehr Spaß

Am Sonntag, 22. Mai, steht nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause der nächste slowUp Schaffhausen-Hegau an. Auf einem 38 Kilometer langen Rundkurs durch Schaffhausen, Gottmadingen und Ramsen haben Autos an diesem Tag zwischen 10 und 17 Uhr nichts zu suchen, und die Strecke steht ausschließlich dem Langsamverkehr bis 25 Stundenkilometer zur Verfügung.

Teilnehmen kann alles, was sich langsam fortbewegt, vom Fahrrad und E-Bike über Skater bis zum Rolli. Es kann von überall aus gestartet werden, es können auch nur Teilstrecken gefahren werden, und die gesamte Strecke ist komplett asphaltiert. Da der Rundkurs nur in einer Richtung befahren werden darf, gilt Rechtsverkehr, und überholt wird links.

Grenzüberschreitender Rundkurs

Auf dem 38 Kilometer langen Rundkurs wird sechsmal die deutsch-schweizerische Grenze überquert (Personalausweis nicht vergessen!), und acht Gemeinden werden durchfahren. In neun Orten gibt es außerdem ein Rahmenprogramm. Eine gute Gelegenheit, einmal ganz entspannt die Gegend zwischen Hochrhein und Hegau zu erkunden, egal, wie das Wetter auch sein mag.

Der Rundkurs führt über 38 Kilometer durch die Gemeinden

Schaffhausen (CH)

Thayngen (CH)

Gottmadingen (DE)

Buch (CH)

Ramsen (CH)

Gailingen (DE)

Dörflingen (CH)

Büsingen (DE)

Streckenbeschreibung mit Einstieg in Schaffhausen

Der Abschnitt von Schaffhausen bis kurz vor Thayngen ist meist leicht ansteigend. Kurz vor Thayngen folgt die Abfahrt ins Dorf. Nach Thayngen folgt ein kurzer Anstieg zum Zoll Ebringen, gefolgt von einer schnellen Abfahrt hinunter nach Gottmadingen. Über Buch bis Ramsen geht es meistens flach und am Schluss entlang der Biber. Nach Ramsen erfolgt der ca. 1 km lange und mit 90 Höhenmetern knackige Anstieg. Shuttle-Busse transportieren Inlineskatende, Kinder mit Kindervelos und Menschen mit einer Behinderung und deren Gefährt auf den höchsten Punkt. Von dort führt die Strecke meist abwärts bis Schaffhausen, mit einer kurzen Gegensteigung vor Dörflingen. Am Schluss führt der Rundkurs von Büsingen am Rhein entlang nach Schaffhausen.

Das Konzept

Das slowUp-Rezept ist eigentlich ganz einfach: Man nehme rund 30 km Straßen in einer attraktiven Landschaft, sperre sie einen Tag für den motorisierten Verkehr und sorge für ein vielseitiges Rahmenprogramm entlang der Strecke. Daraus wird ein etwas anderes Fest im autofreien Ambiente. SlowUps gibt es in zahlreichen Orten der Schweiz und in Frankreich seit dem Jahr 2000. Jahr für Jahr stiegen die Zahl der Events und die Zahl der Teilnehmenden. Aus der Idee ist schnell ein nationales Ereignis geworden, an dem vor der Pandemie jährlich bis zu mehr als eine halbe Million Menschen teilnahmen. Das Mitmachen ist grundsätzlich gratis.

Text: MM/red, Bild: Stadt Konstanz