Landkreis: Vorschläge für die Fahrpläne 2024 noch bis 31. März 2023

Der Landkreis führt in diesem Monat eine Bürgerbeteiligung zu den Regionalbus-Fahrplänen des Fahrplanjahres 2023/24, das vom 10. Dezember 2023 bis 14. Dezember 2024 dauert, durch. Alle Bürger*innen können online oder per Post daran teilnehmen und ihre Vorschläge und Wünsche einbringen.

Hier eine Mitteilung des Landkreises:

Über die Website www.machmit-kreiskonstanz.igdb.de können Interessier­te bis zum 31. März 2023 ihre Vorschläge zur Verbesserung des Fahr­plans einbringen. Diese werden über ein Formular an das Projektteam übermit­telt und in einer in­teraktiven Karte visualisiert.

„Wir möchten den ÖPNV noch stärker an den Kundenwünschen ausrichten, damit dieser im Landkreis immer attraktiver wird. Im Rahmen der Aufstel­lung des Nahver­kehrsplans, der auf eine langfristige Umsetzung ausgerich­tet ist, sind wir im Sommer 2021 mit dem Instrument der Bürgerbeteiligung bereits auf ein großes Echo aus der Bevölkerung gestoßen. Nun geht es da­rum, auch kurz­fristige Anliegen abzufragen“, erläutert Dr. Maria Kaufhold, Leiterin des Amts für Nahverkehr und Schülerbeförderung im Landratsamt Konstanz. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Busfahrplan, für den der Landkreis zuständig sei. Für Anliegen, die den Zugfahrplan betreffen, führt die Nah­verkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) parallel ein ei­genes Be­teiligungsverfahren durch. Weitere Informationen dazu und zur abweichen­den Rückmeldefrist dieses separaten Verfahrens finden alle Interes­sierten auch auf der genannten Website für das Beteiligungsverfah­ren des Land­kreises.

Über eine Werbeaktion in den Bussen und an gut frequentierten Haltestel­len sollen möglichst viele ÖPNV-Kundinnen und Kunden auf das Verfahren aufmerksam gemacht und zum Feedback ermutigt werden. „Nur so können Mängel identifiziert und abgestellt werden. Alle Anliegen werden zunächst aufgenommen, auf der interaktiven Karte dargestellt, unvoreingenommen geprüft und schließlich einzeln beantwortet. Im Herbst werden die Antwor­ten auf der Website veröffentlicht“, kündigt Projektleiter Peter Castellanos vom Planungsbüro IGDB, das das Verfahren fachlich begleitet, abschließend an.

Wer seine Anliegen per Post mitteilen möchte, sendet diese an IGDB Ver­kehrsplanung + Beratung, Fahrplanwechsel Landkreis Konstanz, Im Stein­grund 3, 63303 Dreieich.

Weitere Informationen:

https://machmit-kreiskonstanz.igdb.de/

https://www.lrakn.de/,Len/buergerinnen+und+buerger+duerfen+beim+fahrplan+mitreden

