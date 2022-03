Kunst Hilft Helfen – Charity-Auktion Konstanzer Künstler*innen

Die spontane Reaktion einer Konstanzer (Wort-)Künstlerin auf die erschütternden Meldungen aus der Ukraine: Einen kleinen Kunstverkauf zugunsten von Hilfsprojekten von Kindern zu organisieren mit einer Handvoll Arbeiten, die Kolleg*innen stiften sollen.

Die Sache wird zum Selbstläufer. Ein paar Mails zum Anstoß und schon trudeln Spenden-Angebote von weiteren Kunstschaffenden ein, jeden Tag mehr. Bald steht ein Netzwerk der Hilfsbereitschaft aus mehr als 50 Menschen. Die Bereitschaft der Konstanzer Kunst-Szene, eine Arbeit für den Fundraiser zu stiften, ist enorm. Innert weniger Tage ist aus der kleinen Idee ein großer Event geworden: Eine Live-Versteigerung im Kulturzentrum, Das Kulturamt stellt ganz unbürokratisch die Infrastruktur, das Auktionshaus am See bietet seinen Einsatz pro bono an. Ein wichtiges Zeichen von allen Beteiligten, das durch das Mitbieten möglichst vieler Menschen auch konkrete Hilfe werden soll: Geld für die Ukraine-Projekte von Save the Children.

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten …

Die Charity Auktion ist ein Event, das für Alt und Jung Nervenkitzel verspricht: Wird es ein Wettbieten geben? Wer erhält den Zuschlag? Wie viel Geld werden wir am Abend gemeinsam an Save the Children gespendet haben? Ob Schnäppchen locken? Auf jeden Fall! Wo sonst bekommt man für seine Spende neben einer Spendenquittung auch noch Kunst?

Zur Versteigerung steht eine große Bandbreite verschiedener Werke – Zeichnungen, Malerei, Skizzen, Druckgrafiken, Objekte, Fotografie mit sehr unterschiedlichen künstlerischen Positionen. Ein spannendes Abbild künstlerischen Schaffens in Konstanz.

Jeder Kauf ist eine Spende

Der Erlös aus der Versteigerung geht über einen Spendenlink direkt und sicher zu 100% an Ukraine-Projekte von Save the Children.

Die an dieser Auktion beteiligten Künstler*innen (in alphabetischer Folge): Anna Appadoo, Regina d’Alfonso, Nicola Butler, Markus Brenner, Michael Frank, Sabine Hemming, Susanne Hendricks, Jeremias Heppeler, Mariken van Heugten, Barbara Marie Hofmann, Matthias Holländer, Mina Ilic, Ines Janas, Leon Kasparek, Ute Kledt, Uta Krauss, Mandy Krüger, Franziska Massat, Kai Matussik, Luise Merle, Ede Meyer, Torben Nuding, Corinna Palz, Vanessa Pasqualetto, Christine Pätz, Fidelis Puchner, Mitza Rabenmutter, Susanne Rodler, Martina Sauter, Stefanie Scheurell, Werner Schlotter, Stefanie Seltner, Susanne Smajic, Bernd Sommer, Franzis von Stechow, Peter Thorbecke, Andreas Wacker, Christine Zureich

Die Versteigerung wird vom Auktionshaus am See durchgeführt. Vorbesichtigung ab 13 Uhr, Versteigerung ab 15:30 Uhr. Mitbieten auch online möglich. Katalog unter www.auktionshausamsee.de. Saalbieter-Registrierung vor Ort. Schriftliche Vorgebote oder Registrierung als Telefonbieter an info@auktionshausamsee.de.

Alle Fragen und Anfragen die Versteigerung betreffend beantwortet: Auktionshaus am See GmbH, Beethovenstr. 1 b, 78464 Konstanz, Tel 07531 361 362 6.

Webseite der Charity-Auktion: www.kunsthilfthelfen.wordpress.com. Insta: kunsthilfthelfen

Text: MM, Illustration Stefanie Seltner, zur Verfügung gestellt von der Veranstalterin