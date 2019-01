Als vor einem Jahr das türkische Militär Nordsyrien attackierte und damit erneut hunderttausend Menschen zur Flucht zwang, war mit den Leopard-2-Panzern auch Wertarbeit vom See dabei: ATM in Konstanz etwa baut die robusten Bordcomputer der Panzer, MTU und ZF in Friedrichshafen die Motoren und Getriebe. Eine Gruppe FriedensaktivistInnen machte damals vor den Werkstoren der MTU darauf aufmerksam, dass der Tod auch ein Meister vom Bodensee ist.

Rund dreißig Unternehmen aus der Region mischen mit im internationalen Kriegswaffengeschäft, unter anderem als Produzent von Zielsuchköpfen für Lenkwaffen (Diehl, Überlingen), als Anbieter von Radarsystemen (Hensoldt, Immenstaad) und IT-Know-how (Konzept Informationssysteme, Meersburg), als Lieferant der Elektronik für bewaffnete Drohnen (Airbus, Immenstaad) oder als Hersteller von Radpanzern (Mowag, Kreuzlingen). Dass dies nicht in Vergessenheit gerät, dafür sorgt seit acht Jahren der Verein „Keine Waffen vom Bodensee “ (KWvB) – mit Aktionen und Demonstrationen wie in Friedrichshafen, aber auch mit Mahnwachen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen und einer informativen Website.

Am 20. Januar hält der in Lindau beheimatete und seit 2014 als gemeinnützig anerkannte Verein seine Jahresversammlung nun erstmals in Konstanz ab. Danach lädt er zu einem öffentlichen Vortrag über „Krieg, Flucht und Lagerelend. Humanitäre Projektarbeit auf Lesbos“ ein – denn Rüstungsexporte und das Flüchtlingsdrama auf der griechischen Insel sind Seiten ein und derselben Medaille.

Der Referent Claus Kittsteiner, KWvB-Mitglied und bei den Volunteers for Lesvos engagiert, berichtet aus erster Hand über die aktuelle Situation in einem der Flüchtlingslager auf Lesbos, in denen sich freiwillige HelferInnen um die unterversorgten und traumatisierten Geflüchteten kümmern. Die Lager sind nach wie vor überbelegt, die Geflüchteten – darunter sehr viele von den Kriegen in Nahost geschädigte Kinder – sitzen dort unter unmenschlichen Bedingungen ohne Perspektive fest. Sie benötigen dringend humanitäre Hilfe.

MM/brm

Vortrag von Claus Kittsteiner: Krieg, Flucht und Lagerelend. Humanitäre Projektarbeit auf Lesbos

Sonntag, 20. Januar 2019, 17.00 Uhr, Constanzer Wirtshaus, Spanierstr. 3, Konstanz.