Konstanz: Netzwerk „Startpunkt Leben“ im Finale um den Deutschen Kita-Preis

Nachdem wir heute über die geplante Entwicklung der Kinderbetreuung in Konstanz berichteten, tragen wir hier eine aktuelle Presseerklärung der Stadt zum Thema nach, die uns gestern nach Redaktionsschluss erreichte.

Mit dem Netzwerk „Startpunkt Leben“ hat es die Stadt Konstanz unter die zehn Finalisten beim Deutschen Kita-Preis 2022 in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ geschafft. Rund 1.200 Kitas und Bündnisse hatten sich auf die Auszeichnung beworben. Die Preisverleihung findet im Mai 2022 statt. Zu gewinnen gibt es 25.000 oder 10.000 Euro Preisgeld. Die Auszeichnung wird vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit weiteren Partnern vergeben.

Netzwerk-Koordinatorin Yvonne Richter sagt über den Einzug von „Startpunkt Leben“ ins Finale: „Ich freue mich sehr, dass unsere Arbeit rund um die Startpunkte nicht nur in Konstanz Anerkennung findet, sondern auch auf Bundesebene gesehen und gewürdigt wird.“ Alfred Kaufmann, Leiter des städtischen Sozial- und Jugendamts, ist sehr gespannt auf das Ergebnis. „Es ist klasse, dass wir im Finale um den Deutschen Kita-Preis sind. Das motiviert alle Beteiligten in unserem Netzwerk in ihrer alltäglichen Arbeit und spornt uns auf der Zielgeraden mächtig an. Wir sind stolz auf unsere Startpunkte und freuen uns sehr über diesen Erfolg!“

In der nächsten Auswahlphase um den Deutschen Kita-Preis muss das Konstanzer Netzwerk in der Praxis überzeugen. Das Experten-Team, bestehend aus Mitarbeitenden der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Instituts für Bildung, Forschung und Entwicklung „Welt:Stadt:Quartier“, macht sich ein Bild von der Arbeit.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Team das Netzwerk „Startpunkt Leben“ nicht vor Ort, sondern digital besuchen. Die Ergebnisse der digitalen Erkundungen fließen in Berichte zu allen Finalisten ein. Auf dessen Grundlage wählt eine Fachjury die Preisträger anschließend aus.

Das Netzwerk „Startpunkt Leben“

Das Konstanzer Netzwerk „Startpunkt Leben“ ist Ansprechpartner für Schwangere und Eltern von Babys und Kleinkindern. Die MitarbeiterInnen bei den Startpunkten unterstützen bei persönlichen Fragen und Bedürfnissen der Familien, sie ermöglichen Begegnungen mit anderen Eltern, veranstalten Elternkurse sowie Elterntreffs und haben ein offenes Ohr für Anliegen und Wünsche. Im Rahmen des Begrüßungsgesprächs für Neugeborene informieren sie die Eltern über Angebote und überreichen das Begrüßungsgeschenk der Stadt. Es gibt Startpunkte in Allmannsdorf, in der Altstadt, in Petershausen, im Königsbau, in Wollmatingen und in Dettingen. Mehr Informationen zum Netzwerk „Startpunkt Leben“ unter www.startpunktleben.de.

Der Deutsche Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis feiert 2022 Jubiläum: Bereits zum fünften Mal vergeben das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit weiteren Partnern die mit insgesamt 130.000 Euro dotierte Auszeichnung. Neben den zehn Finalisten der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ stehen auch zehn Einrichtungen in der Kategorie „Kita des Jahres“ im Finale. Jeweils fünf in jeder Kategorie werden im Mai 2022 mit dem Deutschen Kita-Preis ausgezeichnet. Die Erstplatzierten in beiden Kategorien können sich über jeweils 25.000 Euro freuen. Auf weitere vier Bündnisse und vier Kitas warten Preisgelder in Höhe von je 10.000 Euro.

Eine Auflistung aller Finalisten sowie weitere Informationen zur Auszeichnung unter www.deutscher-kita-preis.de.

Text: Stadt Konstanz / red.