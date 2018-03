(hr) So steht es aktuell auf Spiegel Online. Wer in Konstanz studieren will, „sollte allerdings über das nötige Kleingeld verfügen“. Ein WG-Zimmer koste derzeit im Schnitt 415 Euro, eine Wohnung mit „gerade mal 30 Quadratmetern 551 Euro – wenn es überhaupt eine gibt“. So das Ergebnis eines Rankings, für das zwischen Januar und März mehr als 100 000 Angebote aus knapp 160 Städten analysiert wurden. Somit liegt Konstanz unter den sechs teuersten Uni-Städten.