Konstanz hilft! Unterstützung für die Menschen in der Ukraine

In diesen Tagen zeigt die Bevölkerung große Anteilnahme und Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Bereits am letzten Donnerstag verkündete OB Uli Burchardt: „Unsere Gedanken sind bei allen Menschen in der Ukraine. Konstanz steht bereit, ein sicherer Hafen für Menschen zu sein, die aus der Ukraine flüchten müssen“. Hier die städtische Pressemitteilung zum Thema in leicht gekürzter Form.

…Angesichts der humanitären Notlage und dem großen Willen der gesamten Stadtbevölkerung, Unterstützung zu leisten, hat die Stadt Konstanz kurzfristig einen Krisenstab eingerichtet. Dieser wird die zahlreichen Hilfsangebote in Konstanz koordinieren, mit nötigen weiteren Maßnahmen unterstützen, die Unterbringung von Geflüchteten von städtischer und privater Seite vorbereiten und relevante Informationen bereitstellen.

Bereits jetzt sind erste Geflüchtete in unserer Stadt bei Familie oder Freunden untergekommen. Außerdem sind seitens der Stadt Gespräche mit Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen hier vor Ort geplant. Auf der zentralen Internetseite https://www.konstanz.de/ukraine/ informiert die Stadt Konstanz laufend u.a. über Spendenaktionen und Hilfsmöglichkeiten. Unter einer Infohotline wird in Kürze ein zentraler Kontakt für Anliegen und Fragen ansprechbar sein, bereits jetzt sind wir dafür über die folgende E-Mail-Adresse erreichbar: ukraine.helfen@konstanz.de

Personen, die eigenen Wohnraum für Menschen aus der Ukraine bereitstellen möchten, können sich an das städtische Projekt „Raumteiler“ über raumteiler@konstanz.de oder telefonisch unter 07531 900 4020 melden.

Gemeinsam mit den Feuerwehren in Baden-Württemberg beteiligt sich auch schon die Feuerwehr Konstanz an einer Hilfsaktion für den Katastrophenschutz der Ukraine (DNDS) mit Sachspenden, wie Schutzkleidung, Erste-Hilfe Ausstattung, Krankentragen, Beleuchtungsset, Strahlrohre, Schläuche oder Geräte zur Löschschaumerzeugung. Diese Materialien sind bereits auf den Weg nach Stockach zu einer zentralen Sammelstelle für den Landkreis Konstanz. Stadt Konstanz Pressereferat Mandy Krüger Tel. 07531/900-2612 Fax 07531/900-2242 mandy.krueger@konstanz.de https://www.konstanz.de

Auch die kommende Kundgebung der Jugendorganisationen der Parteien und von Amnesty International – zuletzt am 26. Februar 2022 über 1.500 Menschen auf dem Münsterplatz – unterstützt die Stadt. Die nächste Kundgebung wird am kommenden Samstag, 5. März, voraussichtlich im Stadtgarten stattfinden. Stadt Konstanz unterstützt Spendenaufruf für die ukrainische Partnerstadt Kobeljaki der Stadt Singen.

Die Stadtverwaltung Singen plant, wenn möglich, diese für die medizinische Versorgung, Verbandsmaterial und notwendige Sachgüter direkt vor Ort einzusetzen. Das Spendenkonto der Stadt Singen ist bei der Sparkasse Hegau Bodensee unter DE 93 6925 0035 0003 0615 12. Bitte als Stichwort „Ukraine“ oder „Kobeljaki“ angeben. Bei Fragen und dem Wunsch nach einer Spendenquittung bitte an spenden@singen.de oder telefonisch an Regine Achatz (07731 85-140) bzw. Birgit Francavilla (07731-85142).

Text: Medienmitteilung der Stadt Konstanz