Konstanz: Gedenktafel für Martin Katschker

Etwa vierzig KonstanzerInnen, darunter die OB-Kandidaten Andreas Hennemann, Andreas Matt, Luigi Pantisano und auch mehrere StadträtInnen, waren dabei, als am Samstag am Blätzleplatz eine provisorische Gedenktafel für Martin Katschker aufgestellt wurde. An diesem Ort wurde der damals siebzehnjährige Lehrling vor fünfzig Jahren erschossen. Vorausgegangen war eine beispiellose Hetze von rechtsradikaler Seite; seemoz hat mehrmals darüber berichtet. Hier einige Bilder von der Veranstaltung – und ein Video.

Und hier ein Video mit Reden von Holger Reile und Luigi Pantisano, aufgezeichnet von Dietmar Messmer:

Fotos: D. Messmer/H. Reile/seemoz