Klimaneutral – aber wie?

Im November 2021 hat der Konstanzer Gemeinderat die gesamtstädtische Klimaschutzstrategie beschlossen. Diese zeigt erstmals, mit welchen Maßnahmen die Stadt das ambitionierte Ziel der weitgehenden Klimaneutralität bis 2035 erreichen können. Die Klimaschutzstrategie richtet sich damit nicht nur an Verwaltung und Beteiligungen, sondern letztlich an alle Bürgerinnen und Bürger, deren Beiträge für eine Zielerreichung notwendig sind.

Am Mittwoch, den 30. März um 18 Uhr, sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Veranstaltung wird etwa zweieinhalb Stunden dauern und als hybrides Format im Bodenseeforum und online stattfinden. Derzeit ist davon auszugehen, dass alle, die dies wollen, auch vor Ort teilnehmen können werden.

Vom Klimawandel zur Strategie: das Programm

Zu Beginn der Veranstaltung wird Dirk Schindler, Umweltmeteorologe und Professor an der Universität Freiburg, in einem einführenden Beitrag auf die Auswirkungen des Klimawandels in Baden-Württemberg in der Gegenwart und der Zukunft eingehen.

Mit der Präsentation der Klimaschutzstrategie durch die Stadt Konstanz sowie das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) folgt der inhaltliche Schwerpunkt der Veranstaltung. Zum Abschluss ist außerdem eine Podiumsdiskussion mit Teilnehmenden aus Politik, Klimaschutz-Engagement, fachlicher und wissenschaftlicher Ebene sowie lokaler Wirtschaft vorgesehen. Im Rahmen der Podiumsdiskussion wird es auch Gelegenheit geben, Fragen aus dem Publikum zu beantworten.

Anmeldung zur Veranstaltung

Für die Teilnahme an der Informationsveranstaltung, sowohl digital als auch vor Ort, ist eine Anmeldung bis zum 30. März erwünscht. Dafür steht unter www.konstanz.de/stadtwandel/infoveranstaltung ein Anmeldeformular bereit. Für die Teilnahme in Präsenz gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes.

Der Weg zur Klimaschutzstrategie

Am 23. Juli 2020 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, mit Unterstützung durch das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung eine Klimaschutzstrategie auszuarbeiten, die den Weg und die notwendigen Maßnahmen in Richtung einer weitgehenden Klimaneutralität darlegt. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 11. März 2021 erfolgte eine Festlegung auf das Klima-Plus-Zielszenario. Dieses sieht die weitgehende Klimaneutralität bis 2035 vor. Auf Grundlage dieses Beschlusses sowie der daran anknüpfenden Workshops zu den wesentlichen Handlungsfeldern konnten die Klimaschutzstrategie und der dazugehörige Maßnahmenkatalog fertiggestellt werden. Die Klimaschutzstrategie wurde am 25. November 2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Sie dient als maßgebliche Handlungsgrundlage für die städtischen Klimaschutzbemühungen der kommenden Jahre.

Wann? 30.3.2022, 18 Uhr

Wo? Bodenseeforum

MM/hr

Bild: Pixabay