Der Klimacamp-Blog (61): Klimabahn oder Betonbahn?

Ohne Verkehrswende wird es keine Klimawende geben – und schnelle Maßnahmen sind dringend geboten. Laut einer neuen Studie von Wetterexpert:innen der Vereinten Nationen wird die globale Erderwärmung bereits 2026 um 1,5 Grad über der vorindustriellen Zeit liegen. Aber wer soll die Verkehrswende stemmen? Eine Bahn, die weiterhin über zehn Milliarden Euro für einen leistungsschwachen Bahnhof im Stuttgarter Boden verbuddelt?

Die Deutsche Bahn AG ist nicht – trotz gegenteiiger Beteuerungen – gerade für ihre Klimafreundlichkeit bekannt. Sie betoniert auf Teufel komm raus (siehe Stuttgart 21), hat zahllose Strecken stillgelegt, kann selbst den bisherigen Service nicht aufrecht erhalten (siehe den derzeitigen 2-Stunden-Takt der Schwarzwaldbahn) – und hängt am Gängelband von klimapolitisch reaktionären Verkehrspolitikern (lange Zeit der CSU, jetzt der FDP). Und doch: Ohne sie ist eine Verkehrswende nicht möglich.

Und weil es höchste Zeit ist, öffentlich Druck auszuüben, hat ein breites Bündnis rund um den langanhaltenden Widerstand gegen Stuttgart 21 für das kommende Wochenende zu zwei Aktionen aufgerufen: Zu einer Kundgebung am kommenden Samstag, 14. Mai, um 12.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof, und zu einem nachfolgenden zweitägigen Kongress unter dem Titel „Klima-Bahn statt Beton-Bahn) im Stuttgarter Gewerkschaftshaus, auf dem darüber diskutiert werden soll, wie die Bahn sich ändern muss.

Keine Betonorgien!

Hier der Aufruf zur Demo und zum Kongress:

„Die Klima-Krise bedroht uns alle. Und alle wissen es: Gerade auch im Verkehrsbereich ist eine Wendeüberfällig. Dazu brauchen wir eine Klima-Bahn, die durch große Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene sehr große Mengen an CO 2 einspart.

Das bisherige Management der Deutschen Bahn aber verfolgt das Konzept einer Beton- Bahn:

Mit den Argumenten „Deutschland-Takt“,„Verbesserung des Schienenverkehrs“ werden Beton-Orgien geplant, die mehr CO 2 produzieren als sie vermeiden können. So werden bundesweit Hochgeschwindigkeits- und Tunnel- Strecken vorangetrieben wie die „Ergänzungs“-Projekte zu Stuttgart 21 (mit zusätzlichen 47 Kilometer Tunnelstrecken), das Riesen-Betonprojekt Fernbahnhof-Verlegung Hamburg Altona oder die 40 Kilometer Bahntunnel zwischen Dresden und Prag.

Klimawissenschaftlich ist aber klar: Es kommt auf die große Netto-Einsparung an CO 2 in möglichst kurzer Zeit an – nicht auf aus der Zeit gefallene Prestigeprojekte, die viel Geld kosten, aber wenig Verkehr verlagern und mindestens 10 bis 20 Jahre dauern.

So viel Zeit haben wir nicht. Es muss vorrangig um eine Optimierung des Bestandsnetzes mit Augenmaß und Blick fürs Ganze gehen. Dafür gibt es beispielsweise das Konzept einer Klima-Bahn, die durch dichten „Takt vor Tempo“ in wenigen Jahren die Bahnkapazität verdoppeln und bis 2030 verdreifachen kann.

Klima-Bahn oder Beton-Bahn, das ist die aktuelle Frage, über die in den nächsten Monaten in und mit der Ampel-Koalition heftig gestritten und gerungen werden wird. Hierbei geht es um eine tiefgreifende klimapolitische und verkehrspolitische Entscheidung, die wir nicht mächtigen Lobbys und fehlorientierten Bahnmanagern überlassen dürfen.

Es gibt bundesweit viele Initiativen, die sich dagegen wenden. Sie brauchen bundesweit ein gemeinsames Forum, um in diesem Streit Gewicht zu haben.“

Programm und Anmeldung

Die Kundgebung beginnt am kommenden Samstag um 12.30 Uhr vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof, danach folgt eine Demo zum Gewerkschaftshaus, wo ein Kongress mit namhaften Bahnexpert:innen beginnt. Was genau geplant ist, steht im Programm der Events. Mehr Informationen zu den Hintergründen bietet die Klimazeitung der Bahnkritiker:innen und deren Website, über die man sich zum Kongress auch anmelden kann.

Text: MM/Pit Wuhrer

Bild: Stuttgart21-Baustelle im April 2022 (Von Pjt56 – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116964881)