Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

(hr) Da kam aber Freude auf, als sich die RätInnen bei der letzten Gemeinderatssitzung in einem Nebenraum über die angebotene Verpflegung hermachten. Auf einem Teller wurde ein trockener Kuchen angeboten. Dazu ein beschriftetes Kärtchen von Oberbürger­meister Burchardt; „Geschenk aus Lodi“. Es hat sich also gelohnt, dass Lodis Bürger­meisterin Sara Casanova, Mitglied der rechts­extremen Lega, sich kürzlich ins Goldene Buch der Stadt Konstanz eintragen durfte. So sieht wahre Städtepartnerschaft aus.