Kita-Öffnungen: Verbindliche Regeln gefordert

Seit Monaten klagen Eltern und PädagogInnen gleichermaßen über den Schlingerkurs der Landesregierung bei Kitas und Grundschulen. Am Mittwoch vertagte Stuttgart die eigentlich für kommenden Montag geplante schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen – wieder einmal. Eltern- und Beschäftig­ten­verbänden fehlten ohnehin verbindliche Regelungen des Kultusministeriums für diesen Schritt. Anlass für die Dienst­leistungs­gewerk­schaft ver.di ein 10-Punkte-Programm vorzustellen, das dem Chaos entgegenwirken soll.

Grund für die Entscheidung, Kitas und Grundschulen nun doch nicht wie zuvor vom Ministerpräsidenten angedeutet ab Anfang Februar schrittweise wieder für den Normalbetrieb zu öffnen, ist laut Regierung das Auftreten einer Virus-Mutation in einer Freiburger Kita. Das passt zum Eindruck der Planlosigkeit, den das Kultusministerium in der Krisenbewältigung abgibt. Ohnmächtig müssten Eltern, Kinder und Beschäftigte immer wieder abwarten, was die Landesregierung „in dieser für sie immer existenzieller werdenden Frage“ der Kinderbetreuung entscheide, beklagt die Gewerkschaft in einer Medienmitteilung. „Genauso unvorhersehbar, wie diese Entscheidungen inzwischen sind, so wenig nachvollziehbar sind sie hinterher dann natürlich auch, egal in welche Richtung sie ausfallen“, heißt es darin.

Anzeige

Hintergrund: Vor Weihnachten war der Regelbetrieb in den Kitas wegen steigender Infektionszahlen eingestellt worden. Ganz geschlossen waren die Einrichtungen indes nie. Vielerorts hat man eine Notbetreuung angeboten, die seit Januar verstärkt in Anspruch genommen wird. Kitaverbände melden mittlerweile Anmeldezahlen von durchschnittlich 30 Prozent, mit steigender Tendenz. Mancherorts werden über die Hälfte der Kinder „notbetreut“.

Eine Entwicklung, die bei ErzieherInnen und Eltern Sorge auslöst. Laut GEW müssen immer mehr Kitagruppen schließen, weil Corona-Fälle in den Einrichtungen nachgewiesen wurden. Virus-ÜberträgerInnen waren dabei nachweislich nicht nur Beschäftigte, sondern auch Kinder. Nach Aussagen des Landesgesundheitsamtes könnte diese Entwicklung auf Virusmutationen zurückzuführen sein.

Trotzdem und entgegen den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels, den Lockdown bis mindestens 14. 2. zu verlängern, prescht Baden-Württemberg jetzt bei Kitas und Grundschulen vor. Bei Betroffenenverbänden stößt das auf harsche Kritik. Kinder zum 1. Februar wieder in Kitas und Grundschulen zu schicken, sei fahrlässig, kritisierte etwa die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein. Während elf Millionen Menschen im Land strikte Kontakteinschränkungen einhalten müssten, werde von Fachkräften in Kitas und Grundschulen erwartet, „sich mehrere Stunden mit Personen aus 10 bis 20 Haushalten in einem Raum“ aufzuhalten.

Anzeige

Die Schwestergewerkschaft ver.di verlangt zumindest einheitliche Regeln, die für alle Einrichtungen verbindlich gelten müssten: „Wenn wir Kitas so weitgehend wie möglich und gleichzeitig so sicher wie nötig öffnen wollen, werden wir den Mut haben müssen, feste landesweite Kriterien festzulegen, nach denen dann vor Ort entschieden werden kann, ob, und wenn ja, wie weitgehend eine Einrichtung geöffnet werden kann.“

Dazu legte der ver.di-Landesbezirk am Montag im Rahmen einer Online-Pressekonferenz ein zehn-Punkte-Programm für eine möglichst sichere Öffnung der Kitas und Grundschulen vor. Eigentlich wäre das die Aufgabe des Kultusministeriums gewesen. Die Landesregierung wäre gut beraten, das Programm jetzt wenigstens umzusetzen.

MM/jüg (Foto: Esther Merbt auf Pixabay

Zehn-Punkte-Programm für Kitaöffnung

Die Landesregierung muss offenlegen, aufgrund welcher Inzidenzwerte sie entscheidet:

– Kitas ganz zu schließen;

– Kitas mit Notbetreuung zu öffnen;

– Kitas vollständig unter Pandemiebedingungen zu öffnen.

Der Grad der Öffnung einer Einrichtung muss dabei auch davon abhängen, ob sie die folgenden Kriterien einhalten kann. Deswegen und weil sich die räumlichen Gegebenheiten, die Möglichkeit, ausreichend zu Lüften und die personelle Ausstattung von Einrichtung zu Einrichtung massiv unterscheiden, müssen die Beschäftigten bei der Gestaltung der jeweiligen Öffnung berücksichtigt werden.

In jeder Einrichtung müssen folgende Punkte für eine Öffnung – auch in der Notbetreuung – erfüllt sein.