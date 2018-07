Kerstin Krieglstein an der Spitze der Uni Konstanz

Die Universität Konstanz hat eine neue Rektorin: Senat und Universitätsrat wählten Prof. Dr. Kerstin Krieglstein, derzeit hauptamtliche Dekanin der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, gestern mit großer Mehrheit zur Amtsnachfolgerin von Ulrich Rüdiger. Kerstin Krieglstein wird ihr Amt am 1. August 2018 antreten.

„Mir ist wichtig, mein Engagement in der Hochschulleitung in einer pulsierenden, wissenschaftsbejahenden, kompetitiven Universität einzubringen. Die Universität Konstanz ist genau diese Universität“, begründet Kerstin Krieglstein ihre Entscheidung für die Universität Konstanz.

Aufwändiges Wahlverfahren

Die vorzeitige Neubesetzung des Rektorenamts wurde erforderlich, nachdem der amtierende Rektor, Prof. Dr. Ulrich Rüdiger, zum Rektor der RWTH Aachen gewählt worden war. Insgesamt 21 Personen bewarben sich auf die öffentliche Ausschreibung. Sechs davon, vier Frauen und zwei Männer, lud die Findungskommission zur persönlichen Vorstellung ein. Eine Bewerberin und einen Bewerber schlug sie anschließend zur Wahl vor; die beiden Kandidaten stellten sich in einer universitätsöffentlichen Anhörung vor. In einer gemeinsamen Wahl von Senat und Universitätsrat wurde Kerstin Krieglstein dann gestern zur Rektorin gewählt; sie tritt ihr Amt am 1. August an.

„Anwältin der Universität“

„Ich verstehe mich als Anwältin, nicht als Vormund der Universität“, beschreibt Kerstin Krieglstein ihren Führungsstil. „Mir ist wichtig, dass an allen Entscheidungen auch alle Beteiligten mitwirken. Ich stehe für eine fächerübergreifende, transparente und aufgeschlossene Weiterentwicklung der Universität.“ Als entscheidende Herausforderung und wichtiges Handlungsfeld der Uni sieht Kerstin Krieglstein die Chancen und Möglichkeiten, die die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder bietet. Als erste Amtshandlung kündigte sie eine Klausurtagung zu den Konstanzer Exzellenzcluster-Initiativen mit allen Beteiligten an. „Die Erneuerungsfähigkeit der Universität ist mir sehr wichtig“, betont sie.

Professorin seit 19 Jahren

Kerstin Krieglstein ist seit April 2014 hauptamtliche Dekanin der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Zuvor hatte sie an der Universität Freiburg die Professur für Anatomie inne, leitete die Abteilung für Molekulare Embryologie und war als Prodekanin für Struktur, Forschung und Entwicklung der Fakultät für Medizin tätig. Von 2001 bis 2007 war sie zudem an der Universität Göttingen Professorin und Leiterin der Abteilung für Neuroanatomie im Bereich Humanmedizin, von 1999 bis 2001 hatte sie die Professur für Anatomie an der Universität des Saarlandes inne. Kerstin Krieglstein studierte von 1982 bis 1987 Chemie und Pharmazie an der Philipps-Universität Marburg sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). 1990 wurde sie an der Philipps-Universität Marburg promoviert, 1997 folgte die Habilitation im Bereich Anatomie und Zellbiologie an der Universität Heidelberg. 1998 wurde sie mit einem Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet.

MM/hpk (Foto: Uni Freiburg)