Jugendliche Mithelfende gesucht!

Die „Mobile Jugendarbeit Konstanz“ unterstützt und berät Jugendliche bei der Jobsuche, der Wohnungssuche, im Umgang mit Ämtern und Behörden und hilft bei Problemen mit der Familie, in der Schule sowie bei Fragen rund um Drogen. Außerdem kann man in der Einrichtung am Zähringerplatz 19 im Internet surfen, kickern, einen Kaffee trinken, sich unterhalten oder einfach nur aufwärmen.

Aktuell suchen die Mitarbeiter*innen der Mobilen Jugendarbeit tatkräftige Unterstützung für die Sanierung des Unterstands am DFB-Platz in der Mannheimer Straße (Wollmatingen). Zusammen mit dem „Jugendtreff Berchen“ soll der Aufenthaltsbereich des DFB-Platzes vom 14. bis 31. August 2023 neu gestrichen und die Sitzgelegenheiten verbessert werden. Der Wunsch der Jugendlichen, im Unterstand auch Lademöglichkeiten für Smartphones und andere Kleingeräte anzubieten, soll durch ein Solarpanel möglich gemacht werden.

Für diese Arbeiten werden noch junge Helferinnen und Helfer gesucht, auch eine flexible Teilnahme ist möglich und für Essen und Getränke ist gesorgt. Das Vorhaben ist eine gute Gelegenheit, um zu lernen, wie man professionell streicht, bohrt und hämmert und neue Leute kennenzulernen. Alle Helfenden werden zur Belohnung zu einer kostenlosen Teilnahme an einer Freizeitaktivität, wie zum Beispiel einem Besuch im Europapark, eingeladen. Welches Freizeitvergnügen es schließlich sein wird, entscheiden alle gemeinsam.

Alle Interessierten im Alter von 14 bis 27 Jahren können sich entweder persönlich im Zähringerplatz 19, telefonisch unter 07531 73186 oder hier online anmelden. Weitere Informationen zum Projektablauf gibt es auch auf der Homepage der Mobilen Jugendarbeit. Das Projekt wird von der „Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V.“ gefördert.

MM/ans; Bild: Joshua Choate auf Pixabay