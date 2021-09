Jürgen Geiger ist tot

Unser Freund, Genosse und Kollege Jürgen Geiger ist nach schwerer Krankheit gestorben. Er war seit seinen Studententagen an der Universität Konstanz über Jahrzehnte hinweg politisch höchst aktiv, und das weit über unsere Stadt hinaus. Er arbeitete in zahlreichen politischen und sozialen Bewegungen mit – zuletzt bewegte ihn als überzeugten Internationalisten etwa Rojava ganz besonders – und leistete als Fraktionsmitarbeiter der Linken Liste Konstanz auch lokalpolitisch wichtige Arbeit. Außerdem war er bei seemoz nicht nur als Autor aktiv, sondern sorgte in den letzten Jahren als unser Administrator Tag für Tag für pünktliches Erscheinen. Jürgen Geiger starb am 17.09.2021.

