Internationaler Friedensweg am Bodensee

Wie in hunderten deutschen Städten gibt es auch am Bodensee zu Ostern einen Friedensmarsch. Anderswo heißt das noch Ostermarsch, hierzulande aber Friedensweg, was traditionell dem kirchlichen Einfluss zu danken ist. Am Ostermontag, 2. April, also findet wie schon seit Jahren der Inter­natio­nale Friedensweg – diesmal in Bregenz – statt. Dazu laden ca. 80 Organisationen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich ein.

Die Organisatoren hoffen auf eine ähnlich rege Teilnahme wie im Vorjahr: Da folgten fast 800 TeilnehmerInnen in Friedrichshafen dem Aufruf (s. Foto). Und wieder ist das Treffen als Internationaler Friedensweg aus den Ländern rund um den Bodensee geplant. Er steht unter dem Motto: „Geld. Macht. Krieg – Dialog. Macht. Frieden“. Hauptredner bei der Auftakt-Kundgebung ist Clemens Ronnefeldt vom Internationalen Versöhnungsbund.

Im Anschluss werden Dialoggruppen organisiert zu Themen wie: Gutes Leben für alle; Pazifismus; Was ist Friedenskultur? Gewalt gegen Frauen – Was ist unsere Macht? Abrüstung und Konversion; Universalität der Menschenrechte heute? Atomwaffensperrvertrag.

Beginn des Friedensweges ist um 11 Uhr am Bahnhof in Bregenz; gegen 15.30 Uhr soll die Veranstaltung beendet sein.

MM/hpk

Weitere Informationen: http://www.bodensee-friedensweg.org/