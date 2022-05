HSG Konstanz: Aufstieg in allerletzter Sekunde

seemoz ist nicht unbedingt bekannt für ausufernde Sportberichterstattung, aber dass die Handballer nach einem Jahr Abstinenz wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind, ist schon einen fetten Glückwunsch wert. Bis kurz vor Spielende sah es eher nicht danach aus, denn die starken Wilhelmshavener lagen ständig vorne. Erst durch einen Siebenmeter ganz kurz vor Schluss verkürzten die Konstanzer auf 30:34, und das reichte, denn in Wilhelmshaven hatten sie das Hinspiel mit 32:27 gewonnen. Ansonsten: Eine irre Stimmung in der proppenvollen Schänzle-Halle, die völlig zu Recht „Schänzle-Hölle“ genannt wird, wenn die Handballer dort auflaufen. Wem der Sinn nach gutem Handball und Nervenkitzel steht, der ist bei der HSG sehr gut aufgehoben.